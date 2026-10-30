Sucesos

Joven de 17 años fue acribillado a pocos metros de cuerpo calcinado dentro de un carro incendiado

El OIJ informó que por el estado del cuerpo que encontraron en el carro no se ha podido determinar si es un hombre o una mujer

Por Adrián Galeano Calvo

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer nueva información relacionada con el macabro caso ocurrido la noche de este jueves en Sarapiquí, lugar donde los bomberos encontraron un cuerpo calcinado dentro de un carro incendiado y un hombre asesinado a pocos metros de dicho vehículo.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que el cuerpo encontrado a escasos 20 metros del carro quemado corresponde al de un muchacho de 17 años, cuya identidad no se dio a conocer por tratarse de un menor de edad.

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“A unos metros del vehículo quemado se encontró el cuerpo de un joven de 17 años, el cual presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza, pecho y espalda”, detalló el OIJ.

El cuerpo del joven fue encontrado a pocos metros del carro quemado. Foto Archivo. (Keyna Calderón)

En cuanto a la persona calcinada dentro del mencionado vehículo, la Policía Judicial explicó que se necesitará de más tiempo para poder determinar su identidad.

“El reporte ingresó a las 6:30 p.m. del jueves, luego que se recibiera una alerta sobre un vehículo que se encontraba en llamas. Al llegar al sitio, los agentes judiciales encontraron un cuerpo calcinado en el interior del vehículo. Debido al estado en el que se encontraba, de momento no ha sido posible determinar su identidad ni establecer si corresponde a un hombre o a una mujer”, destacó el OIJ.

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La macabra escena fue descubierta por personal del Cuerpo de Bomberos en el sector de Horquetas de Sarapiquí, específicamente del cruce de Robertos 2 kilómetros hacia Sarapiquí, en calle Santa Clara.

De momento, las autoridades judiciales no han determinado las circunstancias que mediaron en las muertes de ambas personas, pero por lo encontrado en la escena todo apunta a que se habría tratado de un doble homicidio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.