Joven de 19 años muere de balazo en la cabeza en ataque en San Sebastián

Un joven perdió la vida de forma trágica al ser atacado a balazos por varios sujetos que viajaban en un carro.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los gatilleros dispararon en al menos 11 ocasiones y una de esas balas impactó al muchacho en la cabeza.

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La Policía Judicial informó que el crimen ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este lunes en San Sebastián, en San José.

En la escena los agentes recolectaron 11 casquillos. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

La víctima de ese crimen fue identificado por las autoridades como un joven de apellido Serna, de 19 años.

“De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas se encontraba en vía pública cuando, en determinado momento, pasó un vehículo cuyos ocupantes habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego desde su interior”.

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Tras recibir el disparo en la cabeza, Serna fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales.

Las autoridades no han determinado el móvil de este ataque y si en efecto los disparos iban dirigidos hacia Serna.