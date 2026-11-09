Sucesos

Joven de 19 años muere de balazo en la cabeza en ataque en San Sebastián

El muchacho fue llevado en un vehículo particular a un centro médico, donde falleció poco después

Por Adrián Galeano Calvo

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Un joven perdió la vida de forma trágica al ser atacado a balazos por varios sujetos que viajaban en un carro.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los gatilleros dispararon en al menos 11 ocasiones y una de esas balas impactó al muchacho en la cabeza.

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La Policía Judicial informó que el crimen ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este lunes en San Sebastián, en San José.

La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
En la escena los agentes recolectaron 11 casquillos. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

La víctima de ese crimen fue identificado por las autoridades como un joven de apellido Serna, de 19 años.

“De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas se encontraba en vía pública cuando, en determinado momento, pasó un vehículo cuyos ocupantes habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego desde su interior”.

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Tras recibir el disparo en la cabeza, Serna fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales.

Las autoridades no han determinado el móvil de este ataque y si en efecto los disparos iban dirigidos hacia Serna.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.