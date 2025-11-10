Sucesos

Joven de 22 años fue herido de gravedad en ataque con cuchillo en un bar de Pérez Zeledón

El hecho ocurrió en las afueras de un bar en Pejibaye de Pérez Zeledón

Por Silvia Coto

Un joven de 22 años, de apellido Campos, resultó gravemente herido el domingo tras ser atacado con un arma blanca en Pejibaye de Pérez Zeledón.

Según el reporte de la Cruz Roja, durante la alerta, los socorristas fueron informados de que un hombre había sido agredido en las afueras de un bar.

El hombre fue trasladado en condición grave al Hospital Escalante Pradilla

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a la víctima con una herida profunda en la ingle, provocada presuntamente por otro hombre durante una discusión.

Campos fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en condición crítica al hospital Escalante Pradilla, en San Isidro de El General.

Las autoridades judiciales mantienen el caso bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y dar con el responsable.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

