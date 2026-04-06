Joven de 22 años podría enfrentar hasta 15 años de cárcel por un grave delito

Un robo podría salirle muy caro a un muchacho de 22 años, quien se expone a enfrentar hasta 15 años de cárcel si se confirma su participación en un asalto ocurrido en Villa Flores de Alajuela.

De acuerdo con el OIJ, los hechos se registraron pasadas las 8:30 p.m. de este domingo 5 de abril, cuando tres hombres llegaron hasta un comercio.

Según las autoridades, los sospechosos agredieron al dueño del local, le robaron el vehículo y, además, se llevaron 50 mil colones.

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El sospechoso fue detenido tras ubicar el vehículo robado cerca del sitio del ataque. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Minutos después del asalto, oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar el carro robado en una propiedad cercana al sitio del hecho.

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En ese lugar fue detenido un joven de 22 años, quien figura como sospechoso de participar en el robo.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ, mientras se determina la responsabilidad del detenido y la posible participación de otros implicados.