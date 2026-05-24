Sucesos

Joven de 23 años terminó crítico tras riña en San José

La víctima de apellido Morales, de 23 años, recibió una puñalada en la parte baja de la espalda

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Por Alejandra Morales

Una riña ocurrida durante la madrugada de este domingo en barrio Tournon, San José, dejó a un joven de 23 años en condición crítica tras recibir una puñalada.

La víctima fue identificada por el OIJ como un hombre de apellido Morales.

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El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debido al aparente descontrol de medicamentos como fentanilo y la morfina a raíz del nuevo sistema contable ERP-SAP. Salud llegó a dicha conclusión después de efectuar una inspección en el hospital México.
La víctima de apellido Morales, de 23 años, recibió una puñalada en la parte baja de la espalda. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Riña ocurrió en vía pública

De acuerdo con las autoridades judiciales, la agresión fue reportada durante la madrugada de este 24 de mayo.

Según la información preliminar, Morales se encontraba en vía pública junto a varias personas cuando, por razones que todavía están bajo investigación, inició una riña.

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“Al parecer el ofendido se encontraba en vía pública junto a otras personas cuando por razones que están en investigación se inició una riña en la que resultó herido”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

Lo llevaron crítico al hospital

Durante la pelea, el joven recibió una puñalada en la parte baja de la espalda.

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 4:42 a. m. y que la víctima fue trasladada en condición crítica al hospital México.

Ahora las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable de la agresión.

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riña deja a hombre grave en San Joséapuñalado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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