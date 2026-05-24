Joven de 23 años terminó crítico tras riña en San José

Una riña ocurrida durante la madrugada de este domingo en barrio Tournon, San José, dejó a un joven de 23 años en condición crítica tras recibir una puñalada.

La víctima fue identificada por el OIJ como un hombre de apellido Morales.

LEA MÁS: Identifican a hombre que asesinaron mientras viajaba en bicicleta durante la madrugada en Matina

La víctima de apellido Morales, de 23 años, recibió una puñalada en la parte baja de la espalda. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Riña ocurrió en vía pública

De acuerdo con las autoridades judiciales, la agresión fue reportada durante la madrugada de este 24 de mayo.

Según la información preliminar, Morales se encontraba en vía pública junto a varias personas cuando, por razones que todavía están bajo investigación, inició una riña.

LEA MÁS: Él es la víctima del violento crimen y esta fue la dolorosa forma como encontraron su cuerpo

“Al parecer el ofendido se encontraba en vía pública junto a otras personas cuando por razones que están en investigación se inició una riña en la que resultó herido”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

Lo llevaron crítico al hospital

Durante la pelea, el joven recibió una puñalada en la parte baja de la espalda.

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 4:42 a. m. y que la víctima fue trasladada en condición crítica al hospital México.

Ahora las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable de la agresión.