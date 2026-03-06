Joven de 27 años lucha por su vida tras violento ataque a balazos en Patarrá de Desamparados

Un hombre de 27 años se encuentra luchando por su vida luego de resultar gravemente herido a balazos la noche de este jueves 5 de marzo en Patarrá de Desamparados.
La emergencia fue reportada a las 11:44 p. m., cuando los cuerpos de socorro recibieron la alerta sobre una persona herida.
Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a un hombre de 27 años con dos impactos de bala en el abdomen, por lo que fue atendido de inmediato por los paramédicos.
Debido a la gravedad de las heridas, el sujeto fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
De momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre los posibles sospechosos.