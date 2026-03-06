Detienen a extranjero que le habría disparado a joven de 19 años tra discusión en Cartago

La provincia de Cartago sigue siendo escenario de hechos de violencia, uno de los más recientes ocurrió la noche de este jueves, cuando un muchacho de apena 19 años fue atacado a balazos.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque fue cometido por un extranjero que habría tenido alguna especie de problema personal con el muchacho.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:45 p.m. en el sector Oriental de Cartago, desde donde fueron alertados sobre un herido por arma de fuego.

El sospechoso fue detenido poco después del ataque. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

La Policía Judicial identificó a la víctima como un muchacho apellidado Barrios, de 19 años; mientras que el sospechoso del ataque es un extranjero apellidado Abuawad, de 34 años.

En cuanto a lo sucedido, el OIJ maneja la versión de que el ataque se dio tras una discusión entre ambos hombres.

“Al parecer, se dio una discusión entre los dos hombres, siendo que uno de ellos (Abuawad ) habría sacado un arma de fuego para disparar contra el otro”, detalló el OIJ.

Según las autoridades, el muchacho recibió un disparo en su pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico. El sospechoso fue detenido poco después del ataque.