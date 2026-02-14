Sucesos

Joven motociclista de 20 años muere tras chocar contra vehículo en Tarbaca

El joven perdió el control de la motocicleta y colisionó contra un vehículo en Tarbaca

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un joven falleció la noche del viernes luego de verse involucrado en un terrible accidente de tránsito ocurrido en Tarbaca.

El accidente ocurrió poco antes de llegar al restaurante Donde Alcides.

últimas horas cruz roja
Una persona fue trasladada a la clínica Marcial Fallas (Cruz Roja/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como de apellido Araya, de 20 años.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró a eso de las 11:40 p. m., cuando el joven viajaba en motocicleta y, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra un carro.

LEA MÁS: Cuatro pistoleros acribillan a hombre de 40 años en Puntarenas

El impacto fue tal que Araya falleció en el sitio.

En el mismo suceso, otra persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica Marcial Fallas en condición estable.

LEA MÁS: Juzgado dicta medida que agrava la situación de exmodelo investigada por lavado

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense, el caso permanece en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente mototarbacamotocicletaorganismo de investigación judicialchoques costa ricacruz roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.