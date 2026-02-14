Joven motociclista de 20 años muere tras chocar contra vehículo en Tarbaca

Un joven falleció la noche del viernes luego de verse involucrado en un terrible accidente de tránsito ocurrido en Tarbaca.

El accidente ocurrió poco antes de llegar al restaurante Donde Alcides.

Una persona fue trasladada a la clínica Marcial Fallas (Cruz Roja/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como de apellido Araya, de 20 años.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró a eso de las 11:40 p. m., cuando el joven viajaba en motocicleta y, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra un carro.

El impacto fue tal que Araya falleció en el sitio.

En el mismo suceso, otra persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica Marcial Fallas en condición estable.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense, el caso permanece en investigación.