Joven papá asesinado protegió a sus “tres princesas” durante tiroteo

Castillo trabajaba en un taller de motos junto a su papá. Foto Noticias de Paraíso y diferentes Lugares.

Lo último que Axel Andrés Castillo Muñoz, de 22 años, hizo antes de ser asesinado a balazos fue proteger con su vida a sus tres “princesas”.

Castillo, quien este martes hubiera cumplido 23 años, fue asesinado por dos sicarios cuando conducía un vehículo en el que también viajaban su pareja y sus dos hijas, de 3 y 5 años.

El violento crimen ocurrió a eso de las 9:20 p. m. de este lunes en el sector de San Blas de Cartago, específicamente en las inmediaciones del condominio Montealto.

“Según la dinámica de los hechos, al parecer Castillo conducía un vehículo y en ese momento se le acercó una motocicleta, desde la cual le dispararon en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

Axel murió dentro del carro que manejaba. Foto Noticias de Paraíso y diferentes Lugares.

Una familiar del joven, quien pidió que su nombre no fuera publicado, contó a La Teja que para Axel no había nada más importante que su familia, por eso no tiene ninguna duda de que él hizo hasta lo imposible por proteger a su novia e hijas.

“Murió como un héroe, dando la vida por sus tres princesas”, agregó la familiar de Castillo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que Castillo murió tras recibir dos disparos en el pecho y uno más en la mano izquierda. Además, indicaron que una de las chiquitas resultó herida por el roce de una bala, pero afortunadamente la lesión fue muy leve.

De momento la Policía Judicial no ha establecido un móvil para el homicidio del joven, quien se ganaba la vida trabajando en un taller de motos junto a su papá.