Joven que perdió pierna en accidente por capaerse un perro necesita ayuda

Pese a la adversidad Martín siempre se ha mostrado muy positivo. Foto cortesía Martín Muñoz.

La vida de Martín Muñoz Chacón, de 26 años, cambió para siempre en un abrir y cerrar de ojos cuando la moto en la que viajaba con un amigo chocó contra una alcantarilla luego de esquivar un perro que se cruzó en el camino.

Producto de ese aparatoso accidente Martín sufrió una lesión en su pierna derecha y aunque en un principio pensó que no era nada grave, dicha herida empeoró hasta el punto de que los médicos tuvieron que amputarle la pierna hasta por encima de la rodilla.

Esa trágica situación cambió por completo las vidas de Martín y su familia, pues también los ha afectado a nivel económico, ya que Muñoz ahora no puede trabajar y necesita de una serie de cuidados para continuar con su recuperación.

“Lo más duro en este proceso ha sido en el aspecto de que no he podido trabajar, entonces mi familia y yo nos hemos visto muy afectados en la parte económica, sobre todo por los gastos que todo esto conlleva, porque muchas veces hay que ir a citas y no se cuenta con el servicio de ambulancia, por lo que los viajes de ida y vuelta al Cais cuestan como ¢20 mil y si es al hospital en San José pueden ser hasta ¢50 mil”, aseguró.

El incidente que marcó un antes y un después en la vida de Muñoz ocurrió el pasado domingo 26 de marzo, cuando él y un amigo se dirigían hacia su casa, ubicada en La Palma de Puriscal. El accidente ocurrió cuando estaban a 25 metros de la vivienda.

“Ese día habíamos ido a jugar bola temprano, luego mi amigo se fue a hacer un mandado y pasó por mí en la moto. Yo iba de acompañante, ya íbamos de camino para mi casa, y por esquivar un perro nos fuimos directo a una alcantarilla. La moto me prensó la pierna derecha y eso provocó que se dislocara la rodilla”

La decisión más difícil

Tras el accidente el poder llegar hasta su casa se convirtió en todo un reto para Martín. Foto cortesía Martín Muñoz.

Martín contó que producto del accidente su amigo solo sufrió algunos golpes en un hombro, mientras que a él tuvieron que llevarlo al hospital San Juan de Dios debido a la lesión en su rodilla.

“Lo que parecía ser una lesión fácil de tratar se complicó, porque la pierna se me estaba muriendo, por decirlo así, porque no le llegaba sangre al pie. Tuvieron que operarme la otra pierna para hacer un conductor y llevarme sangre al pie, pero cada vez se complicaba más”, explicó.

Según Muñoz, aunque el pronóstico no era bueno, los médicos hicieron lo posible por salvarle la pierna, por eso le realizaron cinco operaciones; sin embargo, una infección en esa pierna terminó por complicar aún más la situación.

Si usted desea ayudar a Martín puede contactarlo al teléfono 6229-9715 o al 6272-7312.

“El 8 de abril amanecí con una infección muy fuerte y me dijeron que había riesgo de que se convirtiera en una bacteria que pusiera en riesgo mi vida, entonces se tomó la decisión de amputar la pierna el 10 de abril”, relató.

Martín contó que esa ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida, pero en el fondo él sabía que su vida estaba por encima de todo.

Cuesta arriba

Personas de gran corazón se unieron para arreglar el acceso a la vivienda. Foto cortesía Martín Muñoz.

Pese a la difícil situación, Martín siempre ha mostrado una actitud muy positiva; sin embargo, detrás de su sonrisa se oculta la preocupación que siente al saber todos los cambios que conlleva su caso, sobre todo a nivel económico.

“Yo estaba sin trabajo y me había salido la oportunidad de trabajar como ayudante de construcción, apenas tenía un mes de estar trabajando cuando me ocurrió el accidente”, contó.

Afortunadamente personas de gran corazón se han unido para ayudar a Martín y lo primero que hicieron fue recaudar dinero para construir un acceso hasta su vivienda, pues para llegar hasta la casa había que recorrer una cuesta de lastre y piedras.

“Amistades del pueblo y el equipo de fútbol nos ayudaron para hacer una parte de la entrada, porque de los 25 metros se logró hacer la mitad, entonces la idea es terminarla”, añadió.

Muñoz explicó que ahora su familia y varios allegados están haciendo todos los esfuerzos posibles para recaudar fondos que sirvan para construirle un cuarto acondicionado a sus necesidades, en el que tenga un acceso de rampa al baño, espacio para moverse y barandales.

El cariño y la ayuda que ha recibido estas últimas semanas le da fuerzas a Martín para seguir adelante con su recuperación y retomar su vida.

“Ahora estoy en el proceso para que me den la prótesis, en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) me dijeron que me la van a dar y en octubre tengo cita para que me tomen las medidas. Yo siento que ya con una prótesis la vida puede volver a la normalidad”.