Juicio de Joselyn Chacón suma seis intentos fallidos: estas son las razones

El juicio que debe afrontar la exministra de Salud, Joselyn Chacón, por una querella relacionada con supuestos delitos contra el honor ha sido programado en seis ocasiones, pero hasta ahora ninguna de las fechas ha permitido que el debate comience.

La información fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial, luego de que este lunes 17 de agosto Chacón no se presentó al juicio y el Tribunal Penal de San José decretó su rebeldía y giró una orden de captura en su contra.

“Con el señalamiento fallido de hoy lunes se registra 6 ocasiones en que el Tribunal fijó fecha y no se logró realizar”, señaló la oficina de prensa de la Corte.

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Joselyn Chacón, exministra de Salud, debe enfrentar juicio por supuestos delitos contra el honor para el exdiputado Francisco Nicolás. (La Nación/La Nación)

Según explicó el Poder Judicial, las suspensiones se han producido por diferentes motivos.

En dos ocasiones, la razón fue una incapacidad de Chacón.

En otras tres oportunidades, la suspensión ocurrió por una solicitud de cambio del abogado defensor privado, quien tenía compromisos laborales en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada.

A estas cinco ocasiones se suma el señalamiento de este lunes, cuando Chacón debía presentarse junto con su defensor privado para el inicio del debate.

El juicio es por querella de Francisco Nicolás

El proceso judicial corresponde a una querella por supuestos delitos contra el honor, presentada por el exdiputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Chacón debe enfrentar el debate por supuestas injurias y calumnias que habría cometido contra Nicolás.

Tras su ausencia este lunes, el Tribunal Penal de San José decretó la rebeldía de Chacón y ordenó su captura.

El Poder Judicial confirmó que, hasta el momento de la comunicación oficial, no constaba ante el tribunal una justificación formal de la ausencia que permitiera dejar sin efecto la medida.

La orden de captura permanece vigente mientras el proceso continúa pendiente de que pueda realizarse el juicio.