Justicia atrapó a un sujeto que habría participado en un despiadado homicidio

Un sujeto de apellido Cariel, de 41 años, es sospechoso de un despiadado asesinato y ahora deberá responder ante las autoridades por este hecho.

Los investigadores de Pérez Zeledón lo detuvieron este viernes en el barrio La Bonita.

Un sujeto de apellido Cariel, de 41 años, es sospechoso de un despiadado asesinato y ahora deberá responder a las autoridades por este hecho. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con las autoridades, él estaría relacionado con un ataque que ocurrió el pasado miércoles 28 de mayo, cuando en apariencia varias personas habrían abordado a la víctima en el centro del cantón y al parecer lo llevaron hasta Los Chiles de Pérez Zeledón, donde supuestamente lo habrían sometido a torturas, al agredirlo con objetos contusos y punzocortantes.

La víctima fue llevada a un centro médico, donde lo declararon fallecido.

Cariel, en apariencia, sería una de las personas que participó en ese hecho y por eso lo detuvieron.

A este hombre le decomisaron evidencia de relevancia para esta investigación, así como un vehículo que será remitido a los Laboratorios de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, Heredia, para su respectivo análisis, ya que no descartan que lo hayan utilizado para cometer la agresión.

Las autoridades no descartan futuras detenciones por este grave hecho.

Cariel se expone a una pena de 35 años si lo encuentran responsable de estos hechos de tortura y muerte.

