“La casa explotó como si adentro hubiese una bomba”

Wendy Solís y su hijo Wendell perdieron la casita donde vivían. (Cortesía fundaci)

Wendy Solís, de 27 años, y su hijo Wendell, de 10, perdieron su casita por un incendio del que ellos por dicha lograron salir.

El fuego ocurrió este 27 de mayo en Pacuarito de Siquirres; la casa se las había prestado el abuelito del niño.

Cuenta Wendy que ella no tenía ganas de dormir y aquel día se acostaron casi a la medianoche.

“Mi hijo duerme a la par de la cocina y yo en el otro cuarto, tal vez tenía como cuarenta minutos de estar durmiendo cuando mi hijo entró a mi cuarto y yo pensé que era que un hombre se había metido a robar a la casa.

“Me dijo: ‘mamá, se está quemando la casa’; me levanté y ya había fuego en la sala, lo agarré del brazo y le dije ‘corra’. Apenas nos dio tiempo de salir al patio, literalmente la casa explotó, fue algo terrible, como si adentro hubiese una bomba”, contó la joven mamá.

La casa quedó en cenizas. (Cortesía fundaci)

La madre y su hijo empezaron a gritar y familiares y vecinos llegaron, pero ya no había nada que hacer, todo lo que tenían quedó en cenizas. Las dos perritas lograron salir sopladas apenas empezó el fuego y se salvaron.

“No pudimos recoger absolutamente nada, todo se quemó; mis papás nos acogieron mientras, pero no puedo estar aquí por mucho tiempo, tengo que volver a rehacer mi vida junto a mi hijo; él estudia en quinto grado y yo estoy terminando la universidad. Estamos necesitando de todo, no tenemos nada, nos quedó lo que teníamos puesto, en este momento mi hijo no tiene ni útiles escolares”, dijo Solís.

Wendy es profesora de educación física y empezó a trabajar el 18 de abril de este año como interina con un contrato hasta diciembre del 2022, le dieron cinco lecciones por semana, que equivalen a un salario aproximado de 40.000 por quincena pero hasta el momento no le han hecho ni un solo pago por los problemas que ha tenido el Ministerio de Hacienda con el “hackeo”.

La familia perdió todo lo que tenía en la casita. (Cortesía fundaci)

“Todo este tiempo me he esforzado demasiado por terminar mi carrera, lo logré con un préstamo y todavía me falta un cuatrimestre para terminar”, dijo.

La Fundación RN, de Pérez Zeledón, le está ayudando a recoger alimentos, ropa, plata y electrodomésticos.

“Sabemos que hay personas de gran corazón, ellos necesitan de todo para volver a empezar; tenemos un mensajero que nos ayuda en San José, Heredia, Alajuela y Cartago por si alguien quiere donar alguna cosita que tenga en su casa. La idea también es poderles comprar algunas cosas básicas”, dijo Glenda Calderón, presidenta de la Fundación RN.

Wendy y su hijo necesitan ropa de mujer tallas ese o eme, pantalón talla 12, zapatos 38 y el niño es talla 12.

Si usted desea ayudar puede comunicarse al número de la fundación, el 6230-7471, o hacer llegar su donación monetaria por medio de Sinpe móvil al 6230-7471 o por transferencia bancaria con el IBAN CR26015118610010003289, la cédula jurídica es 3-006-812680, Fundación RN.