La Costa Rica del presente: atacan a balazos a chiquito de 13 años y el desenlace es increíble

El nivel de violencia en Costa Rica es cada vez más alarmante, las autoridades del OIJ confirmaron que a un adolescente de apenas 13 años lo intentaron asesinar al dispararle en varias ocasiones en barrio Cristo Rey, en San José.

El violento ataque ocurrió a las 7:30 p. m. de este martes 3 de noviembre, cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, los sospechosos que andaban en motocicleta habrían llegado hasta donde estaba el joven y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.

El tiroteo ocurrió en vía pública.

El adolescente estaba en vía pública cuando dos hombres en motocicleta llegaron y le dispararon en varias ocasiones. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

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De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la lluvia de balas, solo uno de los proyectiles impactó al adolescente en uno de sus brazos.

Después de la agresión, el menor fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde recibió atención médica.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre el móvil de la agresión.

El domingo 1 de noviembre anterior otro niño de 13 años se convirtió en víctima mortal de los balazos en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso, Cartago, se llamaba Dereck López y murió al estar cerca del objetivo del tiroteo y quedar en medio.