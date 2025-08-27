La extraña desaparición del papá que conocía cada rincón de Pico Blanco

Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves. (Facebo/Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves.)

La Cruz Roja reiniciará a primeras horas de este miércoles la búsqueda de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, quien está desaparecido desde la tarde del jueves.

La búsqueda para dar con el papá se concentra en Pico Blanco en Escazú.

LEA MÁS: Hija teme que su papá no esté desaparecido en Pico Blanco y que alguien le haya hecho daño

Minyard Collado de la Cruz Roja aseguró que hoy buscaron con drones, baqueanos, familiares y cruzrojistas.

“Él tiene amplio conocimiento de la zona, por lo que al tener múltiples accesos, múltiples visitas a la zona dificulta aún más las labores de búsqueda porque el área se hace más extensa. Mañana vamos a seguir trabajando para tratar de aliviar la parte dolorosa de esta familia, de no tener a la persona presente, que se reporta como desaparecida”, dijo el rescatista.

LEA MÁS: ¡Terror en San José! Ascensor se desploma desde un tercer piso con dos personas atrapadas

La búsqueda se ha concentrado en esa zona porque ahí se encontró la moto que don Rodrigo usaba para trabajar. Sin embargo, en varios momentos la familia ha dudado que se encuentre en Pico Blanco.

Don Rodrigo es muy trabajador y tiene una empresita de repuestos.