Hija teme que su papá no esté desaparecido en Pico Blanco y que alguien le haya hecho daño

Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves. (Facebo/Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves.)

Los cuerpos de emergencia mantienen una búsqueda en la montaña de Pico Blanco, en Escazú, para tratar de encontrar a don Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, quien está desaparecido desde la tarde del jueves.

Pese a que la búsqueda se centra en esa zona boscoca, María José Badilla, hija de don Rodrigo, teme que su papá realmente no se encuentre en Pico Blanco y que su desaparición mas bien pueda estar ligado con un crimen.

“Yo subí Pico Blanco hoy a las 5:30 a.m., pero no hay rastro de nada. Estamos pensando hasta en lo peor, que puede ser que él nunca estuvo metido en la montaña y que tal vez alguien le hizo algo”, dijo Badilla.

La joven contó que Yosen Rosas Delgado, el baquiano que fue el primero en encontrar a la sobreviviente del accidente de la avioneta en Pico Blanco, tiene las mismas sospechas que ella.

“Ese mismo muchacho lleva caminando desde la medianoche y no encuentra rastro de nada y lo que me dice que con la experiencia que tiene, porque conoce esa montaña de arriba a abajo, le da el presentimiento de que mi papá no haya entrado a esa montaña”.

María José explicó que la búsqueda de su papá se ha centrado en esa montaña debido a que en esa zona fue encontada la motocicleta que él usa para trabajar.

“En un grupo de Escazú subí una foto de la moto de trabajo de mi papá y como a las 6 p.m. me llamó un amigo de él y me dijo que había ido a caminar a Pico Blanco y que vio la moto de mi papá, con el cajón que dice Repuestos Rigo”.

La desaparición de don Rodrigo es todo un misterio, su hija contó que lo único que se sabe es que una cámara lo grabó cuando viajaba en su moto en dirección a Pico Blanco.

“Mi papá tiene un negocio de venta de repuestos, que lo obliga a estar pendiente del celular, pero resulta que a las 11:05 a.m., fue la última vez que habló con el muchacho que trabaja para él, luego el muchacho trató de contactarlo y mi papá ya no le respondió.

El cerro Pico Blanco es muy boscoso. (Rafael Pacheco Granados)

“El muchacho llamó a mi abuela, porque mi papá vive con ella, y mi abuela le dijo que mi papá no había llegado a almorzar, cosa que él siempre hace”.

Badilla dijo que además de la búsqueda en Pico Blanco, están esperando que el persona del OIJ haga la respectivas diligencias para tratar de dar con la ubicación del celular de su papá.