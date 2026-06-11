La familia de Alejandro Calderón enfrenta un doloroso reto que no puede afrontar sola

La familia de Alejandro Calderón Hernández, el costarricense que estuvo desaparecido en Bogotá, Colombia, hizo un llamado a la solidaridad.

A través del perfil Busquemos a Nano, nombre con el que familiares y amigos conocían a Alejandro, agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde que se reportó su desaparición y posteriormente se confirmó la trágica noticia.

“Agradecemos todas las muestras de apoyo, solidaridad y cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Para quienes deseen colaborar con los gastos para traer el cuerpo de Alejandro Calderón a Costa Rica y brindarle la despedida que se merece. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para la familia”, señalaron.

Los allegados informaron que las colaboraciones pueden realizarse únicamente mediante Sinpe Móvil al número 7252-0141, a nombre de Hellen Patricia Calderón Rodríguez.

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El cuerpo de Alejandro Calderón fue encontrado por las autoridades colombianas (Cortesía/cortesía)

Hellen era la pareja de Alejandro y viajó a Colombia desde que se conoció sobre su desaparición para colaborar con las diligencias y mantenerse cerca de la búsqueda.

La familia también enfatizó que ese será el único medio habilitado para recibir ayuda económica y pidió a las personas no atender solicitudes realizadas por otras vías.

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El caso de Alejandro generó gran preocupación tanto en Costa Rica como en Colombia, luego de que se reportara su desaparición mientras se encontraba de visita en Bogotá.

Alejandro viajó a Bogotá el viernes 29 de mayo anterior, ese mismo día en la tarde dejó de comunicarse con su familia y esto los alertó que algo le había ocurrido.

Denunciaron la situación, hicieron una vigilia, pidieron ayuda en redes sociales y este miércoles 10 de junio, las autoridades colombianas les confirmaron que el pasado 30 de mayo encontraron el cuerpo un hostal en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.