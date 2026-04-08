La historia del Gordo Julio: dos atentados a los que sobrevivió, víctimas inocentes asesinadas y su captura

El supuesto narcotraficante de Cartago e l Gordo Julio, ha sobrevivido, al menos, a dos ataques a balazos en diferentes puntos del país, hechos que, lejos de acabar con su vida, terminaron cobrando la de personas inocentes.

De acuerdo con una fuente judicial, uno de estos atentados contra Julio Alberto Gómez Pérez ocurrió la madrugada del 4 de febrero del 2025 en un bar ubicado en las inmediaciones de Metrocentro, Cartago.

En esa ocasión, el sospechoso logró salvarse al tirarse al suelo y esconderse debajo del mostrador del local.

El Gordo Julio ha sobrevivido a dos ataques a balazos. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

Sin embargo, las ráfagas de disparos alcanzaron a dos madres de familia que no tenían relación con la guerra narco y que simplemente compartían con amistades.

Las víctimas fueron identificadas como Yerlania Molina Bolaños, de 23 años, y Heilin Fabiola Madriz Acuña, de 30 años.

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Cuatro pistoleros llegaron hasta un bar en Cartago y dispararon contra El Gordo Julio, pero mataron a dos mujeres inocentes. (Cortesía Policía de Costa Rc/Cortesía)

Heilin Fabiola Madriz Acuña de 30 años, es una de las víctimas del bar en Cartago. (Cortesía/cortesía)

El segundo ataque se registró el 26 de agosto del 2025 en otro bar en Puerto Viejo de Limón. Al igual que en el primer caso, el Gordo Julio resultó ileso, mientras que el hecho incrementó la preocupación por la violencia asociada al narcotráfico.

A pesar de haber sobrevivido a estos atentados, fueron las autoridades judiciales quienes finalmente lograron detenerlo.

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El OIJ de Cartago capturó a el Gordo Julio el pasado 25 de marzo en Orotina, Alajuela, donde residía junto a su familia en una vivienda con piscina y rodeada de naturaleza.

Según las investigaciones, el sospechoso inició su trayectoria criminal como vendedor de droga de forma independiente. Posteriormente, se habría integrado a la banda conocida como Los Gery, con el objetivo de disputar el control territorial a otra agrupación identificada como Los Maruja.

“Buscó alianzas para desequilibrar a este grupo”, indicó Michael Soto, director del OIJ, luego de la captura de este sujeto.

Además señaló que el detenido lideraría una estructura criminal considerada altamente violenta y vinculada con la ola de homicidios en Cartago.

Actualmente, el Gordo Julio descuenta seis meses de prisión preventiva, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en diversos hechos delictivos.