Otro audio revela cuál era una de las principales preocupaciones que tenía el Gordo Julio

Otro audio en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que habría sido grabado por el mismo Julio Alberto Gómez Pérez, de 30 años, mejor conocido como el Gordo Julio, revela cuál era una de las cosas que más le preocupaba al presunto líder narco.

Dicho audio, del cual La Teja cuenta con una transcripción, forma parte de la investigación que la Policía Judicial lleva contra el Gordo Julio, quien fue detenido junto a varios supuestos miembros de su banda.

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En ese audio, que habría sido enviado por WhatsApp, Gómez se mostraba preocupado por el uso de celulares dentro de su supuesta organización criminal, al punto de que le pedía a sus miembros que tuvieran otros celulares solamente para fines “laborales”.

“Sí, mae, pero ya saben, ocupo que tengan uno personal y uno pal brete, porque ustedes me van a llevar a mi en la carreta y vea, claro ejemplo esta ‘Boa’; yo se los he dicho, claro ejemplo esta ‘Boa’ y a mí no me va a pasar. Entonces ya saben cómo es, por esta vez todo bien, pero dentro de 15 días ocupo que tengan un teléfono solo para brete, solo para brete, porque me lo van a mandar a mí y yo se los voy a codificar“.

El Gordo Julio es señalado como un presunto líder narco muy violento. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

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En apariencia, la preocupación del Gordo Julio es que dichos teléfonos celulares pudieran ser intervenidos por las autoridades con el fin de conocer cómo operaba su supuesta banda criminal.

De acuerdo con una fuente judicial cercana al caso, al parecer, el Gordo Julio manejaba gran parte de sus operaciones por medio de mensajes y audios que enviaba a grupos de WhatsApp, donde supuestamente giraba órdenes sobre el transporte de dinero y drogas.

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Según esa fuente, Gómez manejaba todo como si se tratara de una empresa formal, pues realizaba cambios de personal, asignaba turnos de trabajo y labores específicas, como por ejemplo encargados de búnker y los llamados campanas.

Este es tan solo uno de los audios con los que cuenta el OIJ y que forman parte de la investigación que dio pie a la detención del Gordo Julio y varios supuestos miembros de su banda, ocurrida el pasado 25 de marzo.

Gómez Pérez, de 30 años, es señalado como un supuesto líder narco de una peligrosa banda que operaba en Cartago.