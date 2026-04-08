Sucesos

Sangriento ataque cerca de iglesia terminó cobrando una vida varias horas después

El ataque ocurrió en horas de la madrugada de este martes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un sangriento ataque ocurrido la madrugada de este martes cerca de una iglesia en Hatillo 5, en San José, terminó cobrando una vida horas después.

LEA MÁS: Un hecho de extrema violencia cerca de una iglesia desató el terror en Hatillo 5

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que en horas de la tarde de este martes, un hombre apellidado Alvarado, de 50 años, falleció en el hospital San Juan de Dios a consecuencia de los balazos que recibió en dicho ataque.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de la 1:15 a.m., contiguo a la iglesia Santa Cecilia, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de socorro.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares Hatillo 5. Foto tomada de redes.
El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares de Hatillo 5. Foto tomada de redes. (cortesía/El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares Hatillo 5. Foto tomada de redes.)

LEA MÁS: Audio destapa el régimen de miedo con el que el Gordo Julio manejaba a los suyos

“Se informa de un herido de arma de fuego a nivel de la cabeza, el cuello y el hombro el cual se traslada condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, señalaron en la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el OIJ, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por varios sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

LEA MÁS: Hombre es ejecutado de varios balazos a plena luz del día en Puntarenas

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital San Juan de Dios, donde falleció la tarde de este martes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Baleado Hatillo 5Homicidio Hatillo 5
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.