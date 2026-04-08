Sangriento ataque cerca de iglesia terminó cobrando una vida varias horas después

Un sangriento ataque ocurrido la madrugada de este martes cerca de una iglesia en Hatillo 5, en San José, terminó cobrando una vida horas después.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que en horas de la tarde de este martes, un hombre apellidado Alvarado, de 50 años, falleció en el hospital San Juan de Dios a consecuencia de los balazos que recibió en dicho ataque.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de la 1:15 a.m., contiguo a la iglesia Santa Cecilia, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de socorro.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares de Hatillo 5. Foto tomada de redes. (cortesía/El crimen ocurrió en las inmediaciones de los multifamiliares Hatillo 5. Foto tomada de redes.)

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“Se informa de un herido de arma de fuego a nivel de la cabeza, el cuello y el hombro el cual se traslada condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, señalaron en la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el OIJ, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por varios sujetos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

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El hombre fue trasladado de urgencia al hospital San Juan de Dios, donde falleció la tarde de este martes.