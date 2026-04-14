La historia detrás de la casa del altar narco: así fue cómo Los Maruja se adueñaron de ella

La vivienda en la que las autoridades encontraron un altar dedicado al llamado santo de los narcos en Dique La Mora, en Cartago, pertenecía originalmente a un hombre que fue asesinado de forma violenta en el 2022.

Tras su muerte, la banda criminal Los Maruja se habría apoderado del inmueble.

Así lo confirmó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), quien explicó que la estructura pasó a manos del grupo delictivo luego del homicidio de su propietario.

“Aquí habitaba una persona en el 2022 que fue asesinada y posteriormente tomaron control de esta estructura”, detalló Madden.

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Casa de Los Maruja en el Dique La Mora en Cartago. Foto: MSP (MSP/MSP)

Vivienda pertenecía a alias Picarita

La casa era propiedad de Francisco de Jesús Ramírez Angulo, conocido con el alias Picarita, un hombre de 36 años que operaba como vendedor independiente de droga y contaba con su propio búnker. Según las autoridades, no pertenecía a la banda Los Maruja, ni a ninguna otra organización criminal.

Picarita fue asesinado a balazos el 30 de setiembre del 2022 dentro de una barbería en barrio Asís, Cartago, en un hecho que marcó el inicio del control de la vivienda por parte de la agrupación delictiva.

Control del inmueble por parte de Los Maruja

Tras la muerte de Ramírez Angulo, la banda Los Maruja habría aprovechado el vacío dejado para tomar posesión de la casa en Dique La Mora, utilizándola presuntamente como punto estratégico para sus operaciones.

Fue precisamente en esta vivienda donde, durante los allanamientos realizados por la PCD la mañana del martes 14 de abril, se descubrió un altar con imágenes de Jesús Malverde, figura conocida popularmente como el Robin Hood sinaloense o el Santo de los narcos.

El altar incluía diversos objetos, como monedas, municiones de fusil, un buda, una calavera, un reloj y dólares enrollados en forma de cono.

Evidencia del control territorial

El hallazgo del altar y la ocupación del inmueble evidencian la forma en que las organizaciones criminales consolidan su presencia en determinadas comunidades, apropiándose de propiedades tras hechos violentos y utilizándolas como centros de operación.

Las autoridades consideran que estos elementos refuerzan las investigaciones contra Los Maruja, grupo señalado como uno de los principales responsables de la violencia que afecta a la provincia de Cartago.

Los allanamientos forman parte de una serie de acciones dirigidas a desarticular esta estructura criminal, en el marco de los esfuerzos de la Policía de Control de Drogas y el Ministerio Público para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país.