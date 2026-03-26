La mordedura de una terciopelo tiene a un niño luchando por su vida

Un niño de 10 años se encuentra en condición crítica luego de ser mordido por una serpiente terciopelo en San Cristóbal de Savegre, en Quepos.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 6:49 p.m. de este miércoles 25 de marzo.

Según el reporte de la central de la Cruz Roja, el menor presentaba una mordedura de serpiente en la pierna derecha.

“Se atiende un niño de 10 años con mordedura de serpiente terciopelo en su pierna derecha, se traslada en condición crítica al Hospital de Quepos”, informaron.

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En el país se registran aproximadamente 600 mordeduras de serpientes al año. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Casos en el país

De acuerdo con expertos del Instituto Clodomiro Picado, de la Universidad de Costa Rica, en el país se registran aproximadamente 600 mordeduras de serpientes al año.

Gracias a los avances científicos y al uso de sueros antiofídicos, la tasa de mortalidad es menor al 1%, lo que equivale a una persona por cada 100 mordeduras.

En promedio, se reportan alrededor de tres muertes al año por este tipo de incidentes.