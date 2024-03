La ola de violencia en Costa Rica golpeó tres veces a una familia en tan solo un año

Una familia ha sufrido tres dolorosas pérdidas en el último año por culpa de la ola de violencia que hay en Costa Rica.

Se trata de la familia Picado, que de momento no conoce la justicia y ha visto cómo a otros allegados les han quitado la vida en circunstancias similares.

Esta familia es vecina de Santa Lucía de Paraíso, en Cartago y mientras espera justicia teme perder a otros seres queridos.

José Adrián Picado Núñez, de 32 años, fue torturado hasta morir en febrero del 2023, la última vez que lo vieron fue el viernes 27 de enero del 2023, lo reportaron desaparecido hasta el sábado 11 de febrero de ese mismo año y su cuerpo apareció el jueves 16 de febrero del 2023 dentro de una bolsa, a un kilómetro del relleno sanitario en Navarro, de Dulce Nombre de Cartago.

Para ese entonces su pareja sentimental tenía cuatro meses de embarazo. El niño que apenas se formaba también falleció a consecuencia del dolor que enfrentó la mamá durante la gestación, convirtiéndose en la segunda pérdida para la familia, afirmó Alexandra Picado, hermana de José Adrián.

“Todo lo que teníamos para el bebé lo donamos”, contó la familiar, quien asegura que en la familia estaban ilusionados por el nuevo integrante, sin embargo, perdieron a dos de una vez.

Como si estas dos pérdidas no fueran desgarradoras, recibieron otro golpe siete meses después, pues el miércoles 13 de setiembre mataron a Carlos Francisco Leitón Picado, de 37 años, quien también fue atacado a balazos.

“Él cumplió años el tres de setiembre, se lo celebramos en familia y diez días después nos enteramos que nos lo mataron”, lamentó Alexandra.

Con la muerte de Carlos ya fueron tres pérdidas para el hogar, no obstante, el temor de perder a otros miembros de la familia sigue latente.

Los hermanos José Adrián Picado Núñez y Carlos Francisco Leitón Picado fueron asesinados con 7 meses de diferencia. Foto: Cortesía para La Teja

Un mes después del homicidio de Carlos les intentaron matar a otro hermano, él logró salvarse, sin embargo, Alexandra asegura que viven con mucho dolor y la mamá de ellos no hay día que no llore a sus hijos.

Ellos fueron sepultados en el mismo cementerio, en Paraíso de Cartago y Alexandra afirma que sienten paz de saber dónde están descansando y no tienen la incertidumbre de otras familias que han perdido a parientes y no saben en dónde están.

Sin embargo, siguen a la espera de justicia y ruegan para que ningún otro pariente muera por culpa de las balas, pues afirman que a otro ser querido también lo intentaron matar.

“El dolor para mi mamá ha sido insoportable, no hay día que no los llore, ella se sienta en el sillón viendo las fotos de mis hermanos y en los que quedamos, el dolor que enfrenta la familia es desgarrador y no se lo deseamos a ninguna familia”, expresó la hermana.

Al parecer, la muerte de estos dos hermanos se debió a un mismo problema, no obstante, de momento no hay detenidos por estas dos muertes.

La familia Picado la conformaban cuatro hermanos y una hermana, solo quedan dos varones y la muchacha.

En Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago la violencia a enlutado a varias familias. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Las armas de fuego son la herramienta que más utilizan los pistoleros para quitarle la vida a las personas, los hombres son las principales víctimas en estos hechos de violencia.

Las autoridades siguen detrás de los responsables de dejar tanto dolor a un mismo hogar, hasta el momento no hay detenidos.