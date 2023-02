Peluquero asesinado y hallado dentro de una bolsa le había pedido a su mamá una caja de peluche por si moría

José Adrián Picado estaba desaparecido desde el pasado 27 de enero. Foto Facebook.

Dos días antes de desaparecer de forma misteriosa, el peluquero José Adrián Picado Núñez le dijo a su mamá que si llegaba a morir deseaba ser enterrado en una caja de peluche.

Lo que en ese momento fue una extraña petición, ahora está a punto de convertirse en una realidad, pues Picado, de 30 años, fue asesinado y su cuerpo apareció este jueves 16 de febrero dentro de una bolsa, a un kilómetro del relleno sanitario en Navarro, de Dulce Nombre de Cartago.

“Días antes (de desaparecer) él estaba enojado conmigo, porque éramos así medio loquillos, y la última vez que lo vi me dio un beso en la frente. Dos días antes llegó y le dijo a mi mamá: ‘Si me muero, quiero que me entierren en una caja de peluche’, él presentía que algo malo le iba a pasar”, dijo Alexandra Picado, hermana de José Adrián.

Si usted desea ayudar a la familia de José Adrián a pagar lo referente a su funeral puede comunicarse con Alexandra al teléfono 6139-2980, el cual también cuenta con Sinpe Móvil.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que José Adrián fue reportado como desaparecido el pasado sábado 11 de febrero, sin embargo, este fue visto por última vez el viernes 27 de enero en Santa Lucía de Paraíso, de donde era vecino.

Aunque la Policía Judicial aún no ha dado a conocer la causa de muerte de Picado, su hermano dijo a este medio que José Adrián presentaba múltiples heridas en su cuerpo.

“Me lo torturaron, no fue tan si quiera que lo mataron de un balazo, fue torturado”, añadió.

El OIJ aún no ha dado a conocer detalles sobre la causa de muerte de Picado. (OIJ)

Intuición la llevó a encontrarlo

Alexandra contó que la angustia de no saber nada de su hermano, después de tantos días, hizo que ella saliera de su casa a buscarlo. Su intuición le dijo que buscara en el mencionado relleno sanitario.

“Yo lo encontré en Navarro de Socorro. Yo ya iba para allá cuando mi esposo recibió una foto, y al verla, le dije que era él”, dijo entre lágrimas.

El cuerpo de José Adrián fue identificado por sus seres queridos, quienes confirmaron que se trataba de él al ver los tatuajes en su cuerpo.

“José Adrián era una persona muy trabajadora, se dedicaba a cortar pelo y tenía a su esposa que está embarazada. Lo único que queremos es justicia para él”, dijo su hermana.

“Mi mamá ahorita está destrozada” — Alexandra Picado, hermana de José Adrián.

Ilusionado por ser papá

Alexandra contó que la esposa de José Adrián tiene 4 meses de embarazo y que él estaba muy emocionado por convertirse en papá, pues era uno de sus grandes anhelos.

“Él estaba muy contento con el embarazo de su esposa, porque durante muchos años había deseado ser papá y ahora que pudo lograrlo lo mataron, ¡me lo acribillaron!”, dijo entre llantos su hermana.

Como si la pérdida de su ser querido no fuera suficiente, la familia del peluquero ahora está batallando para comprar la cajita que el peluquero le había pedido a su mamá.

“Nosotros somos de bajos recursos y se nos hace demasiado difícil pagar todo lo que viene por lo del funeral de mi hermano. Estamos viendo en la funeraria cuánto es lo que se debe pagar, porque tenemos que pagar la caja y lo del nicho”, señaló Alexandra.