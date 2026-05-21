‘La Reina del Sur’ pasó momentos de tensión en medio del fuerte temporal en Costa Rica

‘La Reina del Sur’ y varias personas pasaron momentos de horror debido al mal tiempo que también afecta al sur de Costa Rica.

La embarcación, que lleva el nombre de ‘La Reina del Sur’ y que funciona como bote taxi en Puerto Jiménez, fue sorprendida por fuertes vientos y mar picado mientras varias personas desembarcaban.

El medio regional Colosal Informa detalló que la situación ocurrió la tarde de este miércoles 20 de mayo.

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Reina Del Sur III

Pasajeros vivieron momentos de tensión

De acuerdo con la información compartida y el video, las condiciones del tiempo complicaron las maniobras de la embarcación y provocaron momentos de angustia entre quienes viajaban en ella.

Las lluvias y los fuertes vientos han afectado distintas zonas del país debido a la influencia de la onda tropical #3.

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Mal tiempo continuará

En la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicaron que para la tarde de este miércoles se pronosticaban aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

Además, el Caribe de Costa Rica permanece bajo alerta verde debido al mal tiempo.

Las autoridades también advirtieron que para este fin de semana se espera el ingreso de la onda tropical #4, por lo que las condiciones lluviosas podrían mantenerse.