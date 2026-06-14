La violencia no da tregua en Alajuelita: hombre murió tras recibir varios disparos

La violencia volvió a sembrar dolor en Tejarcillos de San Felipe, en Alajuelita, una comunidad que, lamentablemente, con frecuencia se ve sacudida por hechos violentos.

La noche de este sábado 13 de junio, las autoridades fueron alertadas sobre un ataque a balazos que terminó cobrando la vida de un hombre de aproximadamente 40 años.

La emergencia fue reportada a las 7:54 p.m., lo que movilizó a personal de la Cruz Roja hasta el sitio.

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La víctima recibió impactos de bala en la cabeza, el abdomen y una pierna. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Sin embargo, cuando los socorristas llegaron encontraron una escena devastadora.

“Se atiende a un hombre de aproximadamente 40 años, con impactos de bala en la cabeza, el abdomen y una pierna, se confirma sin signos vitales en el lugar”, indicaron en la Cruz Roja.

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Debido a la gravedad de las heridas, la víctima falleció antes de poder ser trasladada a un centro médico.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias que rodearon el ataque.

Agentes judiciales deberán realizar las pesquisas correspondientes para determinar qué ocurrió y quién o quiénes estarían detrás del homicidio.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras la investigación permanece abierta.