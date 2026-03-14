Le roban dinero de planilla, los persigue a pedradas y provoca vuelco del vehículo

Un aparente asalto terminó en una persecución poco común, luego de que la víctima decidiera seguir a los sospechosos y enfrentarlos a pedradas, lo que terminó con el vehículo de los presuntos delincuentes volcado y uno de ellos detenido en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste.

Según el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la unidad 3474, que se desplazaba hacia la Fiscalía de Santa Cruz con un detenido, así como un oficial motorizado, colaboraron en la búsqueda para interceptar el carro sospechoso.

Uno de los sospechosos del asalto en Guanacaste fue detenido (Cortesía/Cortesía)

Según el reporte policial, la víctima es un hombre de apellido Matarrita, quien indicó que había salido de un banco con dinero en efectivo destinado al pago de planilla en el ingenio El Viejo.

Al parecer, los ocupantes de un automóvil lo venían siguiendo y, al llegar a las cercanías del ingenio, le arrebataron el bolso con el dinero.

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Sin embargo, el afectado decidió perseguirlos y durante la huida les lanzó piedras, logrando quebrar el vidrio del conductor y el parabrisas del vehículo en el que escapaban.

En el cruce saliendo hacia Filadelfia, aproximadamente 1,5 kilómetros antes de Corralillo, oficiales de la patrulla 4286 reportaron que el carro sospechoso circulaba con una llanta estallada.

Debido a esta situación, el conductor perdió el control y el automóvil terminó volcado.

En el sitio, los oficiales lograron detener a un hombre de apellido Morales, mientras que su acompañante logró escapar por un cañal.

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Las autoridades indicaron que los sospechosos lanzaron el bolso con el dinero durante la huida, por lo que fue recuperado con el efectivo.

El detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia de Santa Cruz, mientras que el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).