Les pedía prestado el celular para robarles el dinero: así engañó a 28 personas

Un hombre encontró una forma de engañar a sus víctimas, la cual parecía inofensiva: les pedía prestado el celular con excusas como que se había quedado sin batería, que no tenía saldo o necesitaba llamar a un familiar. Sin embargo, una vez que tenía el aparato en sus manos, aprovechaba para ingresar a los servicios bancarios y robarles el dinero.

Ahora, un hombre de apellidos Retana Brenes fue condenado a 24 años de cárcel por cometer 28 estafas informáticas.

El hombre pedía los celulares prestados para cometer el fraude. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Según informó la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia este lunes 16 de noviembre, esta es la pena más alta impuesta hasta ahora en el país por ese delito.

Los hechos ocurrieron entre enero y agosto de 2024. Durante ese tiempo, el sentenciado abordaba a las víctimas en la calle, sus negocios, lugares de trabajo y otros sitios para pedirles prestado el teléfono celular.

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Según lo demostrado durante el juicio, una vez que conseguía el teléfono, ingresaba a la aplicación de mensajes de texto y enviaba comandos SMS a los servicios bancarios del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y BAC San José.

Así lograba realizar transferencias mediante SINPE Móvil y retiros de dinero en cajeros automáticos, sin necesidad de utilizar una tarjeta bancaria.

El dinero era enviado a cuentas de terceras personas que, según se logró comprobar, facilitaron sus números de monedero con conocimiento del uso que se les daría. En otros casos, el propio acusado retiraba la plata en cajeros automáticos.

El perjuicio económico total fue de ¢4.606.600 contra 28 víctimas. Sin embargo, el golpe fue especialmente duro para algunas de ellas, pues en más de la mitad de los casos tenían 65 años o más y las restantes estaban próximas a alcanzar esa edad.

La Fiscalía detalló que, en varios casos, el dinero robado representaba entre un 15% y un 60% de los ingresos mensuales de las personas afectadas. Incluso, algunas quedaron con menos de ¢10.000 en sus cuentas bancarias después de los robos.

Entre las víctimas también figuró una asociación sin fines de lucro que brinda atención a 95 niños en condición de pobreza extrema. El dinero sustraído a esa organización equivalía aproximadamente a dos días de alimentación para los menores.

La condena fue de 24 años de prisión, aunque la suma de las penas por los 28 delitos acreditados alcanzaba los 173 años. La reducción se aplicó por las reglas de penalidad del concurso material de delitos.

Otras 11 personas se sometieron a una medida alterna de reparación integral del daño, mediante la cual devolvieron el dinero sustraído a 14 víctimas.