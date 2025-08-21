Llamada delató a hombre que llevaba impresionante cargamento por la ruta 27

La buseta iba cargada con lo que sería cocaína. (oij/cortesía)

Una llamada anónima permitió que las autoridades detuvieran una buseta cargada con 920 kilos de aparente cocaína en la ruta 27 (San José-Caldera).

LEA MÁS: Otra banda sospechosa de trabajar para el Diablo es golpeada por el OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer el caso este jueves y detallaron que el miércoles, cerca del mediodía, recibieron una llamada confidencial en que les alertaban que un hombre conducía una buseta con gran cantidad de droga.

Todo esto iba dentro de la buseta. (oij/cortesía)

El informante aseguraba que se trataba de paquetes de cocaína.

Los investigadores y oficiales de la Fuerza Pública montaron un retén en las cercanías del peaje de Pozón, en la ruta 27, y en la tarde lograron interceptar la buseta.

LEA MÁS: Crimen disfrazado de asalto: detenido hombre por muerte de querido guarda en Puntarenas

Cuando los agentes del OIJ de Orotina llegaron a inspeccionar el vehículo, confirmaron el hallazgo de la supuesta droga.

El sospechoso es un hombre de apellido Gutiérrez, de 43 años, y fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público por infracción de la Ley de Psicotrópicos en la modalidad de transporte de drogas.