Llamadas realizadas en Costa Rica delataron a sospechoso mexicano de tráfico de migrantes

Una serie de llamadas telefónicas fueron clave para que las autoridades lograran descubrir a un mexicano sospechoso de participar en una red de tráfico ilícito de migrantes.

La Policía Profesional de Migración informó sobre la detención de un extranjero de apellidos Betancourt Chuayo, quien fue puesto a las órdenes del Ministerio Público en Los Chiles.

El sospechoso es investigado por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Migrantes y, además, se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica.

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Un mexicano de apellido Betancourt Chuayo fue detenido en Costa Rica por ser sospechoso de tráfico ilícito de migrantes. Foto: Policía de Migración (Policía de Migración /Policía de Migración)

Según las autoridades, durante la investigación realizaron diversas diligencias policiales que permitieron establecer una serie de coordinaciones efectuadas por el sospechoso mediante múltiples comunicaciones telefónicas.

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De acuerdo con Migración, estas llamadas coinciden en tiempo y espacio con una denuncia relacionada con el ingreso irregular de un ciudadano brasileño y su hijo menor de edad.

Los investigadores consideran que Betancourt habría realizado acciones orientadas a facilitar el traslado de ambas personas mediante rutas no autorizadas.

La información recopilada apunta a que el mexicano habría coordinado el cruce de frontera entre Nicaragua y Costa Rica utilizando puestos no habilitados por las autoridades migratorias.

Además, presuntamente organizó aspectos relacionados con el transporte y alojamiento de las personas involucradas.

Las autoridades señalan que el objetivo era trasladarlos hasta Brasil, país que figuraba como destino final dentro de la ruta planificada.

La denuncia y el análisis de las comunicaciones permitieron a los agentes recopilar indicios que ahora forman parte de la investigación judicial.