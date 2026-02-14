¿Lluvia o sol? Así pinta el tiempo para el fin de semana del Amor y la Amistad

Si tiene planes para celebrar el fin de semana del Amor y la Amistad, será mejor que aliste el bloqueador y la sombrilla, porque el pronóstico del (IMN) prevé condiciones variables en varias zonas del territorio costarricense.

El meteorólogo Paulo Solano señaló que para este sábado continuarán los vientos moderados a acelerados, lo que permitirá el ingreso de nubosidad hacia la vertiente del Caribe.

LEA MÁS: ¡Hallazgo histórico en Cartago! Descubren restos de un mastodonte y un perezoso gigante

IMN anticipa condiciones variables en varias regiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la Zona Norte y el Caribe se esperan condiciones nubladas, con posibilidad de lluvias aisladas. Parte de esa nubosidad podría extenderse hacia sectores montañosos del Valle Central, como Coronado y Cartago.

Para el resto del país se prevé nubosidad variable, entre escasa y parcial, sin aguaceros significativos.

Hacia finales del sábado y durante el domingo retornarían condiciones más secas en el Caribe.

LEA MÁS: Muchacha que murió atropellada al recoger celular había hecho una petición muy especial para su funeral

Entre domingo y martes se anticipan temperaturas más cálidas y cielos más despejados en la mayor parte del territorio nacional.

Además, para el martes podría ingresar el empuje frío # 16, lo que incrementaría nuevamente la velocidad de los vientos.