¿Lluvia o sol? Así pinta el tiempo para el fin de semana del Amor y la Amistad

IMN anticipa condiciones variables en varias regiones

Por Alejandra Morales

Si tiene planes para celebrar el fin de semana del Amor y la Amistad, será mejor que aliste el bloqueador y la sombrilla, porque el pronóstico del (IMN) prevé condiciones variables en varias zonas del territorio costarricense.

El meteorólogo Paulo Solano señaló que para este sábado continuarán los vientos moderados a acelerados, lo que permitirá el ingreso de nubosidad hacia la vertiente del Caribe.

En la Zona Norte y el Caribe se esperan condiciones nubladas, con posibilidad de lluvias aisladas. Parte de esa nubosidad podría extenderse hacia sectores montañosos del Valle Central, como Coronado y Cartago.

Para el resto del país se prevé nubosidad variable, entre escasa y parcial, sin aguaceros significativos.

Hacia finales del sábado y durante el domingo retornarían condiciones más secas en el Caribe.

Entre domingo y martes se anticipan temperaturas más cálidas y cielos más despejados en la mayor parte del territorio nacional.

Además, para el martes podría ingresar el empuje frío # 16, lo que incrementaría nuevamente la velocidad de los vientos.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

