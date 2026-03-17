Lo grabaron dañando un carro y ahora se expone a 4 años de prisión

Un hombre de apellidos Coronado Coronado, de 42 años, fue detenido por las autoridades como sospechoso de los delitos de agresión y daños, hechos por los que podría enfrentar una condena de más de cuatro años de prisión.

La captura se realizó a la 1:20 p.m. de este lunes 16 de marzo, luego de que el sujeto contara con una orden de captura emitida por el Juzgado Penal de Liberia.

Según el reporte, el hombre es sospechoso de causar daños en el parabrisas de un vehículo en el que viajaban una madre, una hija y un menor de edad.

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Un hombre de apellidos Coronado Coronado, de 42 años, fue detenido por las autoridades como sospechoso de los delitos de agresión y daños. Foto: MSP (MSP/MSP)

Estos hechos quedaron grabados, luego de que las ofendidas señalaban que no eran de la zona y se brincaron una señal de Alto, al chocar el carro de Coronado dijeron que llamaran a la Policía de Tránsito, pero el hombre supuestamente reaccionó de manera violenta y luego de dimes y diretes, al parecer, quebró el parabrisas del carro de las mujeres.

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La detención se dio en el centro de Liberia, cuando oficiales que realizaban recorridos en la zona recibieron la alerta por parte de la Policía de Tránsito y lograron ubicar al sospechoso.

Tras su aprehensión, Coronado fue trasladado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y posteriormente puesto a la orden de la Fiscalía, donde quedó a la espera de la definición de sus medidas cautelares.