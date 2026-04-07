Lo que ocurrió en el puente Juan Pablo II dejó a un motociclista sin vida

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la madrugada de este martes 7 de abril en el puente Juan Pablo II, en sentido de Alajuela hacia San José.

La emergencia fue reportada a las 12:56 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una colisión entre una motocicleta y un vehículo.

“Se informa de colisión motocicleta y vehículo con la cual se atiende hombre adulto con múltiples golpes sin signos de vida en la escena”, indicaron en la benemérita.

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Colisión entre motocicleta y vehículo ocurrió en la madrugada y generó fuertes presas. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

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El hombre adulto fue declarado sin signos vitales en el lugar, debido a la gravedad de los golpes sufridos en el accidente.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que en la zona se reportaron presas, como suele ocurrir en esta transitada vía, sea cual sea la hora.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas de este nuevo accidente de tránsito.