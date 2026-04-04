Macabro hallazgo en Moín estremeció a los vecinos y hasta fue necesario el OIJ

Un estremecedor hallazgo ocurrió este Sábado Santo en Moín, Limón, cuando un vecino dio aviso sobre la presencia de un cadáver.

La alerta se recibió a la 1:26 p. m. y movilizó de inmediato a los agentes judiciales al lugar.

Según informó la oficina de prensa del OIJ, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

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Vecino alerta a las autoridades sobre un cuerpo; OIJ traslada el cadáver al Complejo de Ciencias Forenses. Foto: Abelardo Fonseca (Abelardo Fonseca)

Los agentes realizaron el levantamiento y trasladaron el cadáver al Complejo de Ciencias Forenses, donde la autopsia determinará tanto las causas de la muerte como la identidad de la víctima.

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Las autoridades mantienen abierto el caso mientras esperan los resultados de los exámenes forenses para esclarecer lo ocurrido.