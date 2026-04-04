Sucesos

Macabro hallazgo en Moín estremeció a los vecinos y hasta fue necesario el OIJ

Vecino alerta a las autoridades sobre un cuerpo; OIJ traslada el cadáver al Complejo de Ciencias Forenses

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un estremecedor hallazgo ocurrió este Sábado Santo en Moín, Limón, cuando un vecino dio aviso sobre la presencia de un cadáver.

La alerta se recibió a la 1:26 p. m. y movilizó de inmediato a los agentes judiciales al lugar.

Según informó la oficina de prensa del OIJ, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

LEA MÁS: Video expone a sospechosos de uno de los homicidios más impactantes en Zaragoza de Palmares

Vecino alerta a las autoridades sobre un cuerpo; OIJ traslada el cadáver al Complejo de Ciencias Forenses. Foto: Abelardo Fonseca (Abelardo Fonseca)

Los agentes realizaron el levantamiento y trasladaron el cadáver al Complejo de Ciencias Forenses, donde la autopsia determinará tanto las causas de la muerte como la identidad de la víctima.

LEA MÁS: Animalito silvestre cayó en poso que quedó por culpa de mineros ilegales en Crucitas

Las autoridades mantienen abierto el caso mientras esperan los resultados de los exámenes forenses para esclarecer lo ocurrido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hallan cadáver en Moíncuerpo en Limón
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.