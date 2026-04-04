Video expone a sospechosos de uno de los homicidios más impactantes en Zaragoza de Palmares

Dos hombres son sospechosos de cometer uno de los hechos más crueles en Zaragoza de Palmares, Alajuela, y quedaron grabados en video.

Por ello, el OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con ellos y avanzar en las investigaciones.

Los sospechosos están vinculados con el homicidio de un hombre ocurrido el 19 de febrero del 2026, a las 8:06 p.m., en la zona conocida como La Chata.

Según las investigaciones, interceptaron a la víctima mientras estaba en la calle y, aparentemente, le dispararon en varias ocasiones, provocando su fallecimiento en el lugar, antes de darse a la fuga.

Varios vecinos escucharon las detonaciones y, además del susto, luego se enteraron de la desgracia en la comunidad; una semana antes había ocurrido el femicidio cerca de la zona.

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Buscados por homicidio en Palmares

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Los agentes del OIJ de San Ramón hacen un llamado a quienes tengan información sobre los hombres que se ven en la grabación a comunicarse con el Centro de Información Confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.

De acuerdo con las descripciones, ambos hombres tienen contextura media y miden aproximadamente entre 1,70 m y 1,80 m. Uno vestía abrigo negro con rojo y pantalón negro, mientras que el otro llevaba abrigo, pantaloneta y tenis negras.