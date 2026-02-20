Noche violenta en Palmares: matan a hombre de un balazo en la cabeza

Otra noche violenta vivieron los vecinos de Palmares, luego de que se registrara un nuevo homicidio la noche de este jueves 19 de febrero en la zona conocida como La Chata, en Zaragoza de Palmares, Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 8:04 p. m., lo que movilizó a los equipos de la Cruz Roja hasta el sitio.

De acuerdo con el informe de los socorristas, la víctima sería un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

“Herido por arma de fuego a nivel de cabeza, sin signos de vida en la escena; hombre de unos 40 años”, detallaron desde la Cruz Roja.

El hombre fue declarado sin vida en el lugar debido a la gravedad de la herida.

La violencia vuelve a golpear a los vecinos de Palmares, en una comunidad marcada por recientes crímenes. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Comunidad golpeada por la violencia

Este hecho ocurre tan solo días después de otro crimen que estremeció a la misma comunidad.

El pasado 11 de febrero, en Zaragoza de Palmares, se registró el femicidio de Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, quien murió tras sufrir múltiples puñaladas.

La seguidilla de hechos violentos mantiene en alerta a los vecinos, quienes enfrentan con preocupación el aumento de la violencia en la zona.