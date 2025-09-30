Madre holandesa y su hijo cumplen más de tres meses desaparecidos en Costa Rica

La holandesa Jacoba Petronella Heijligers Ellen, de 34 años, y su hijo de dos años, desaparecieron en Costa Rica.

Este caso lo investiga el OIJ, que se enteró de la desaparición de la mujer y su hijo, tres meses después de que la vieron por última vez.

El reporte de la desaparición ocurrió el jueves 18 de setiembre de 2025; sin embargo, la última vez que la vieron fue el 24 de junio de 2025 en Santa Cruz, Guanacaste.

Ese día Heijligers andaba con su hijo.

Jacoba Petronella Heijligers Ellen y su hijo cumplen 99 días desaparecidos en Guanacaste, Costa Rica. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Este martes 30 de setiembre el OIJ confirmó que la extranjera continuaba desaparecida y que mantenían el caso bajo investigación.

Jacoba y el niño cumplen 99 días desaparecidos en suelo costarricense.

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero de ambos. Cualquier dato puede ser comunicado al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

