Madrugada sangrienta en Limón: hombre muere tras recibir disparo en la cabeza

Un hombre de 32 años fue asesinado la madrugada de este lunes en Limón centro.

El informe de la Cruz Roja detalló que la alerta ingresó a eso de las 3 a.m., por lo que se despachó una unidad de soporte básico al sitio.

Al llegar, los socorristas atendieron a un hombre que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Ellos confirmaron que el paciente no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

El hombre falleció al recibir un disparo en la cabeza. (Reiner MO/Cortesía)

El caso quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Las autoridades judiciales no han revelado la identidad de la víctima.