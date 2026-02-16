Sucesos

Noche violenta en Cartago: joven de 20 años es asesinado a balazos en Guadalupe

La Cruz Roja confirmó que el hombre, de unos 20 años, no presentaba signos de vida

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un homicidio se registró la noche del domingo en Guadalupe de Cartago.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 11:07 p.m. Los paramédicos atendieron a un hombre, de unos 20 años, quien presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Los socorristas confirmaron que el joven no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

LEA MÁS: Ella es la mujer que perdió la vida en violento accidente en Circunvalación este domingo

Cuando la policía llegó, ya habían tres muertos. Reinner Montero.
Un hombre fue asesinado a balazos. Foto ilustrativa

El caso quedó ahora en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido, así como determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

LEA MÁS: Mamá de uno de los primos asesinados en bar de Heredia se soñó con su hijo y lo que le dijo eriza la piel

De momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidiocartagohombre asesinado guadalupeguadalupe cartagooijcruz rojahomicidios
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.