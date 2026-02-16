Noche violenta en Cartago: joven de 20 años es asesinado a balazos en Guadalupe

Un homicidio se registró la noche del domingo en Guadalupe de Cartago.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 11:07 p.m. Los paramédicos atendieron a un hombre, de unos 20 años, quien presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

Los socorristas confirmaron que el joven no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Un hombre fue asesinado a balazos. Foto ilustrativa

El caso quedó ahora en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido, así como determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

De momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.