Mamá bajó 25 kilos por el dolor del asesinato de su hijo a manos de un hombre celoso

“No solo mató a mi hijo, mató a toda la familia, mató amigos, desapareció nuestras alegrías y la felicidad me quedó vacía”, así es como se siente doña Kattia Miranda desde que le asesinaron a su hijo Carlos Francisco Pérez Miranda.

En el físico de esta mamá también se nota parte de su sufrimiento, bajó 25 kilos debido al dolor que enfrenta desde el domingo 22 de mayo del 2022 cuando le mataron a su hijo en San Josecito de San Rafael Heredia, 350 metros al norte de la iglesia católica.

El acusado de la muerte de Carlos Francisco es un sujeto de apellidos Arguedas Lepiz, de 24 años, quien en apariencia estalló en celos y atacó de muerte a la víctima al enterarse que él comenzaba una relación sentimental con su expareja.

Este caso está en juicio en el Tribunal Penal de Heredia, los familiares de la víctima han estado viajando desde Sarapiquí hasta el centro de Heredia para exigir justicia por Carlos.

Este jueves llegaron al juicio con camisetas blancas, las cuales en el centro llevaban un corazón con la foto de Carlos Francisco.

Kattia Miranda (camiseta blanca) mamá de Carlos Francisco Pérez Miranda asesinado por un supuesto celoso. Foto: Alejandra Portuguez

Doña Kattia asegura que solo Dios le ha dado fuerzas y lo único que le pide a los jueces es justicia por la memoria de su hijo.

“Lo único que quiero es que se haga justicia y que este sujeto pague, en realidad no va a pagar todo porque no van a devolverle la vida de mi hijo, solo quiero que esto no quede impune como si no hubiese hecho nada.

“He perdido casi 25 kilos, no hay día que yo no lo llore, no lo extrañe, cada vez que puedo, así sea en la noche, tengo que ir al cementerio para tener sus restos cerca, donde sea que yo vaya él va conmigo en mi mente”, expresó esta mamá.

Carlos Francisco era un muchacho de Horquetas de Sarapiquí y por trabajo vivía en Heredia centro junto a uno de sus hermanos.

Él trabajaba en una tienda de ropa y cuando estaba libre buscaba ganarse un dinero extra repartiendo comida por medio de aplicaciones.

De acuerdo con la investigación judicial, el único “pecado” que cometió este muchacho de 28 años fue darle una oportunidad al amor y tratar bien a una muchacha, que resultó ser la expareja de su atacante.

Esta muchacha tuvo dos hijos con el ahora acusado y según la acusación de la Fiscalía también era víctima de violencia doméstica, justamente por esa situación se había separado de Arguedas Lépiz.

“El acusado Arguedas Lépiz mantuvo una relación de unión de hecho por aproximadamente ocho años con la ofendida, Katherine Lépiz Vargas, producto de dicha unión procrearon dos hijos, no obstante dicha relación finalizó a finales de marzo del 2022, por episodios de violencia doméstica”, señala la acusación.

Carlos Francisco Pérez Miranda, de 28 años, junto a su novia Katherine Lépiz de 22 años. Foto: Cortesía Katherine Lépiz para LT

En abril del 2022, Katherine inició una relación con Carlos Francisco y esto fue lo que desató el atroz homicidio.

El fatal ataque inició cuando Carlos estaba en la casa de la muchacha en San Bartolomé, en Barva de Heredia y allí habría llegado Arguedas, quien le dijo que le daba cinco minutos para irse, la víctima con tal de evitar problemas se montó en su moto y se fue.

Sin embargo, Arguedas, supuestamente, entró a la vivienda y buscó un machete, luego se montó en un carro y lo persiguió. Al llegar a San Josecito de San Rafael Heredia, atropelló a Carlos Francisco.

La víctima cayó en la cuneta, pero el sujeto lo habría movido hasta la calle y antes de huir le dijo que “no se le iba a escapar”.

La víctima fue llevada al hospital San Vicente de Paúl en Heredia, donde murió minutos después.