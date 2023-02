Mamá de joven fallecido: “El sufrimiento es porque no pudo despedirse de su hermano”

Conductor arrolla a hermanos que viajaban en motocicleta

Kevin Del Valle Hernández, de 22 años, sobrevivió de milagro a un trágico incidente en el que la moto en la que viajaba junto a su hermano, Diego Hernández Mejías, de 29 años, fue embestida por un conductor que, al parecer, manejaba bajo los efectos del alcohol.

Pese a ser un milagro andante, Kevin carga con un enorme dolor en su corazón, pues su hermano falleció producto de ese hecho y lo que más le duele es que no pudo darle el último adiós.

Así lo contó doña Yadira Hernández, mamá de ambos jóvenes, quien explicó que la vida de Kevin cambió por completo tras el accidente, ya que además de perder a su hermano sufrió lesiones físicas y cognitivas bastante graves.

“Mi hijo no recuerda el accidente, ni lo que les pasó ese día. El sufrimiento de él es porque no pudo despedirse de su hermano, no pudo estar en la vela ni en el entierro porque él se dio cuenta (que Diego había fallecido) hasta que salió del hospital (un mes después del accidente)”, contó la señora.

El fatal accidente que golpeó a esta familia ocurrió la noche del domingo 6 de marzo en el cruce que conecta Moravia con Goicoechea, en las inmediaciones del centro comercial Novacentro.

Diego murió poco después del fatal incidente. Foto cortesía Yadira Hernández.

Doña Yadira contó que sus hijos se dirigían a su casa en Ipís y cuando se disponían a cruzar fueron embestidos por su lado izquierdo por el carro de un hombre apellidado Guillén, quien viajaba a alta velocidad y al parecer irrespetó la luz roja del semáforo.

“Un hombre que se mete a un bar y se emborracha como lo hizo él y agarra el carro es como si agarrar un arma y sale a matar a alguien” — Yadira Hernández, madre de Kevin y Diego.

Muy deprimido

Yadira contó que en su familia todos están muy dolidos por la trágica muerte de Diego; sin embargo, el más afectado ha sido Kevin, quien a diario piensa en su hermano.

“Él esta con depresión porque no supera la muerte de su hermano, yo me imaginó que en parte él se siente como culpable, yo trato de que no se sienta así, porque el irresponsable fue el señor del carro, no ellos”, dijo Hernández.

Según su mamá, Kevin ya no es el mismo tras perder a su hermano. Foto cortesía Yadira Hernández.

Además de la tristeza que afronta a diario por la pérdida de su hermano, Kevin también tiene que hacerle frente a una grave secuela que le dejó el terrible incidente y que le ha impedido continuar con su vida con normalidad.

“Es tanta la depresión que él siente que pueda pasar hasta tres días durmiendo día y noche, me ha costado mucho levantarle el ánimo” — Yadira Hernández, mamá de Kevin.

“Él quedó con un problema cognitivo en la memoria a corto plazo, yo lo mandó a hacer un mandado a San José y él se pierde. Ahorita está trabajando en una barbería en San José, pero si él dura tres o cuatro días sin ir a trabajar se pierde.

“Él me dice ‘mami, ¿cómo es posible que yo ni siquiera pueda tener un trabajo estable?’, lo poquito que se gana es para ayudar a las dos hijas de él”, detalló Hernández.

Además del problema en su memoria, Yadira dijo que a su hijo tuvieron que hacerle una operación muy grande, ya que producto del incidente se le desprendieron el hígado, el páncreas y parte del colon.

“El fémur se le había quebrado en siete partes, ahora tengo que comprarle una plantilla porque de no usarla el médico dijo que se le puede desmontar la cadera”.

Al parecer, el conductor irrespetó la luz roja del semáforo y se llevó por delante la moto de los hermanos. Foto cortesía Yadira Hernández.

Sin castigo

La angustiada madre contó que en noviembre del año pasado se realizó una audiencia por el caso de su hijo y salió más preocupada de lo que ya estaba.

“Al parecer el señor este va a salir libre y sin ningún problema, porque supuestamente es la primera vez que se ve involucrado en algo así y dicen que no actuó al propio.

“Él supuestamente quería hablar conmigo para llegar al acuerdo de que me diera ¢60 mil por mes por cinco años, pero yo aquí no estoy peleando plata, lo que yo quiero es justicia, por lo menos que el tenga el castigo de que no pueda andar manejando libre por la calle”, dijo esta mamá.

Yadira aseguró que ella se siente agradecida con el trabajo hecho por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues considera que le entregaron el caso casi resuelto al Ministerio Público, pero siente que la Fiscalía no está poniendo de su parte para que Guillén reciba un merecido castigo por lo que habría hecho.

También mencionó que en los próximos días se reunirá con un nuevo fiscal que se encargará de llevar el caso de sus hijos, ella fue clara al decir que insistirá en que el conductor sospechoso sea castigado por la muerte de su hijo y que no salga libre con un simple jalón de orejas.