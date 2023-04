Mamá de Kassandra, la joven que murió al defender a un amigo, lleva a su hija en el brazo

Doña Sonia Ballestero jamás soltará de su mano a su única hija, Kassandra Sánchez Ballestero, a quien le arrebataron la vida luego de defender a un amigo.

Esta madre sigue llevando a su pequeña tal y como la cargó cuando era una bebé o la llevaba de la mano cuando la muchacha comenzó a caminar, solo que ahora la lleva en su piel, pues decidió tatuarse el hermoso rostro de su hija en el antebrazo derecho.

Asegura que escogió ese lugar porque con frecuencia debe usar sus manos y así ve de manera seguida la cara del amor de su vida: su hija.

Es el primer tatuaje que doña Sonia se hace y no descarta hacerse otro alusivo a Kassandra.

Incluso, antes de que la muchacha muriera, esta mamá le comentó que si llegaba a hacerse un tatuaje sería sobre ella; sin embargo, su hija le dijo que no le creía. Al final la mamá le cumplió, pero la joven de 19 años no llegó a verlo.

“Me lo hice cuando Kassandra cumplió dos meses de fallecida, para que me quedara y llevarla siempre, ella sin saber fue la que me motivó a hacerme el tatuaje, porque dos días antes de morir le dije: ‘Mami, me voy a hacer un tatuaje, creo que solo su cara’, y me dijo: ‘¡Usted con lo pendeja que es mami!’, le insistí en que me lo iba a hacer y me lo hice”, recordó.

Doña Sonia Ballestero llevará por siempre en el brazo derecho a su hija Kassandra Sánchez. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Kassandra no tenía tatuajes y lo único que usaba eran sus aretes en las orejas, por eso tampoco le creía a su madre que se atreviera a rayarse el cuerpo.

“Me lo hice en honor a ella, no me dolió, fue una sensación bonita porque entre más le hacen (se refiere a ponerle el color), más ganas le dan, me la dejaron tal cual era ella.

“Ahora su rostro duerme conmigo, ya no solo la ando en mi mente y corazón. No tengo nada en contra de los tatuajes, me gusta verlos y pensaba que no iban conmigo, si pudiera me haría otro, quizás cuando pase el juicio por el homicidio que me la quitó”, añadió esta madre.

El artista encargada e plasmarle el rostro de su hija es un argentino que vive en San Pedro de Poás.

“Duramos doce horas y media, la primera vez donde me lo dejó listo, pero quise hacerle unos retoques y agregarle otros detalles que nos llevaron a seis horas la segunda ocasión y siete horas la tercera sesión”, detalló la mamá.

Este tatuaje es basado en la última foto que Kassandra se tomó horas antes de ser atacada a balazos.

LEA MÁS: Perrito de Kassandra Sánchez siempre se escapa para ir al cementerio y estar en la tumba de ella

El tatuaje es de la última foto que se tomó en vida Kassandra y que le envió a su mamá Sonia Ballestero. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Además de su cara, lleva el nombre de ‘Kass’, como esta mamá la llamaba de cariño.

El tatuaje se lo vemos con frecuencia durante el juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal de Alajuela, contra un hombre de apellidos Arce Céspedes, de 31 años, acusado de haber disparado contra la muchacha.

Kassandra murió de un disparo en el pecho luego de defender a un amigo frente al bar El Rey, en Poás de Alajuela, la noche del domingo 6 de marzo del 2022. De acuerdo con los testigos, el acusado lo último que le dijo fue: ‘¿Quiere comer plomo?’, y luego accionó el arma de fuego.

Kassandra Sánchez Ballestero murió a los 19 años luego que un sujeto le disparara. Foto: Archivo LT (Facebook)

El debate inició el 22 de marzo anterior; sin embargo, estuvo suspendido durante varios días, pues los defensores del imputado, Edgar Hernández y Jaens Porras, le pidieron a los jueces que su defendido fuera valorado psicológica y psiquitáricamente.

Alegaron que Arce Céspedes fue atropellado por una vagoneta en Quepos el 29 de octubre del 2010 y esta situación lo tuvo en coma durante ocho días, además le tuvieron que extraer un coágulo de sangre de la cabeza.

“Posterior a esto, ha sufrido dolores intensos y ha tenido pérdida de la noción de las circunstancias”, alegó Edgar Hernández.

Los defensores de la familia Kassandra sostienen que en el 2018 Arce fue sentenciado por otro caso, ocho años después de ese atropello.

El debate está programado para que se retome el próximo miércoles 12 de abril.

Doña Sonia afirma que durante el juicio la verán fortalecida, pero solo una madre que ha perdido a su hija de una manera trágica sabe lo que ella está afrontando.

“He llorado tanto que a veces creo que ya derramé todas las lágrimas, a Dios le pido tanto que me ayude a seguir, a mantener la paz por mí y me familia, solo esperamos encontrar justicia”, manifestó.