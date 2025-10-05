Mamá de niño asesinado por sicarios sufre doble dolor, pues la obligaron a abandonar su casa

Luis Aguirre, fue alcanzado por las balas cuando se encontraba afuera de su casa jugando con un celular. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño. (Merelyn López/Luis Aguirre, niño inocente fallecido en Nicoya. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño.)

Merelyn López carga con un doble dolor en su corazón, pues perdió a su amado hijo, Luis Aguirre López, de 11 años, a manos de unos desalmados sicarios, y a consecuencia de esa situación también tuvo que abandonar su hogar.

López y sus otros hijos se vieron obligados a abandonar su natal Nicoya, en Guanacaste, hace ocho meses, tras la trágica muerte del pequeño Luis, quien fue una víctima inocente de una balacera.

Merelyn le contó a La Teja que tuvo que tomar esa difícil decisión por recomendación de las autoridades.

“Cuando me mataron a mi hijo, vinieron las autoridades y me sacaron de mi barrio en Nicoya. Como no habían agarrado a las personas que habían hecho eso (la balacera) me dijeron que, supuestamente, corríamos riesgo”, contó López.

La madre dijo que hasta el día de hoy no entiende por qué tuvieron que sacarlos de su hogar, pues eso ha significado una angustia más, que se suma al dolor que siente por la ausencia de Luis.

El crimen que cambió por completo la vida de esta humilde familia ocurrió la noche del pasado viernes 24 de enero, cuando dos sicarios en moto desataron una balacera en barrio San Martín de Nicoya.

“A ese sitio llegaron dos sujetos en motocicleta y, al parecer, el que viajaba como acompañante disparó en múltiples ocasiones contra varias personas que se encontraban frente a una casa, resultando heridos el menor y un joven apellidado Rosales, de 20 años”, detalló el OIJ.

Ambos fueron llevados de emergencia al hospital La Anexión, en Nicoya, pero Luis estaba tan delicado que tuvo que ser trasladado al hospital de Liberia, donde falleció pasadas las 7 a. m., del sábado.

La tragedia ocurrió cuando Luis y su hermanita estaban afuera de su casa jugando con un celular.

Ausencia y lejanía

La trágica muerte de Luis cambió por completo la vida de toda su familia. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño. (Merelyn López/Luis Aguirre, niño inocente fallecido en Nicoya. Foto autorizada por Merelyn López, mamá del niño.)

Estos ocho meses sin Luis han sido muy duros para Merelyn; sobre todo, porque ella no ha podido contar con el apoyo de su mamá, quien siempre ha estado ahí en los momentos más difíciles.

Según López, toda esta situación se debe a que ella y sus hijos están bajo un programa de protección a víctimas y testigos.

“Imagínese, ocho meses aquí solos en la casa, sin mi mamá y para mí ha sido muy duro, porque me mataron a mi hijo y, prácticamente, me quitaron a toda mi familia sacándome de allá, porque no nos dejan ni ir a Guanacaste a verlos. No entiendo por qué, ni que nosotros fuéramos los que tenemos que andar ahí escondidos”, manifestó Merelyn.

La trágica muerte y el alejarse del resto de su familia también han afectado mucho a los otros hermanos del chiquito.

“Ha sido muy duro, porque ya no lo tenemos junto con nosotros y las cosas se nos han complicado. Para los dos hermanitos de él ha sido muy difícil, porque ya nada es igual, más con el cambio de escuela, profesores y compañeros, porque no les gusta la escuela.

“Ni psicólogo ni nada nos han puesto, llevamos ocho meses que no nos han referido a nada de eso”, indicó la afligida mamá.

“Para mi la ausencia de Luis ha sido muy dura, es un vacío que siento siempre, todos lo días” — Merelyn López, mamá de Luis.

López dijo que durante estos ocho meses sí han recibido cierta ayuda de las autoridades, por lo menos para el alquiler de la casa, pero la situación sigue siendo muy complicada.

Sospechosos detenido

Los hermanitos de Luis no solo sufren por su muerte sino que también por tener que abandonar su hogar. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

En medio de la difícil situación que atraviesa esta familia, surgió una buena noticia y es que, según Merelyn, las autoridades ya detuvieron al hombre sospechoso de dispararle a Luis.

“Ya uno de ellos está detenido, pues una persona que fue testigo lo reconoció. Él esta cumpliendo tres meses de prisión preventiva y, supuestamente, el 15 de noviembre lo llevan para una audiencia.

“Él ya fue identificado, solo falta el otro, que era quien manejaba la moto. A ese no lo han podido detener”, señaló.

En cuanto a ese sujeto, López dijo que nunca lo habían visto y añadió que hasta hoy no tiene claro por qué causaron la balacera que acabó con la vida de su hijo.

“Unos dicen que era por unos muchachos que eran amigos de mi hermano, que llegaban ahí a la casa, y que seguro ya los tenían vigilados, pero sinceramente, no sé por qué lo hicieron”.

La Teja consultó al Ministerio Público sobre la detención del supuesto sospechoso, pero, de momento, no se ha recibido una respuesta.

Apareció en sueño

Otro leve consuelo que ha tenido Merelyn es la fugaz visita que Luis le hizo en un sueño. Según ella, en estos ocho meses solo ha podido soñar dos veces con su pequeño hijo.

“Una vez lo vi con mi hermano, quien también ya falleció, y lo que me decía era que él estaba bien”.

Esta madre mantiene la esperanza de que las autoridades hagan justicia por la muerte de Luis, para que así ella y sus otros hijos recobren la paz y puedan regresar a su hogar.