Mamá llora a diario por hija que le fue arrebatada

María Teresa Sancho se dedicaba a ayudar a muchachas con problemas de adicción. Foto: Cortesía

Doña Flor Luna llora casi todos los días al recordar a su amada hija María Teresa Sancho Luna, quien le fue arrebatada de forma cruel, al parecer, por un extranjero apellidado López Cuadra, quien era la pareja de la víctima.

Así lo contó Kattia Sancho, otra hija de doña Flor, quien dijo que aunque ya han pasado casi seis meses desde el homicidio de su hermana, ocurrido en el barrio La Cecilia, en Turrialba, la familia entera sigue sufriendo por su ausencia.

“Ha sido muy duro, principalmente para mi mamá ha sido algo terrible, ella no se me recupera, no come y llora mucho.

“A mí me ha tocado estar con mi mamá y ha sido muy difícil, porque yo no puedo flaquear ni ponerme triste, porque sino ella se va a sentir peor, ahora tengo que hacerme la fuerte por el bien de ella”, explicó Sancho.

[ Mujer asesinada en Turrialba fue un ángel para muchachas con problemas de adicción ]

El femicidio de María Teresa fue descubierto el martes 26 de octubre del 2021, cuando su cuerpo fue hallado dentro de la casa que alquilaba junto a López. El sospechoso tenía menos de un mes de haber salido de prisión.

Según el OIJ, el cuerpo de Sancho presentaba heridas de cuchillo en las manos, así como una marca en el cuello causada por asfixia.

En cuanto a López, a quien varios vecinos vieron salir de la casa ese mismo día para luego subirse a un taxi, fue detenido un día después en la localidad de El Recreo, a un kilómetro del hospital William Allen de Turrialba. Actualmente está cumpliendo prisión preventiva.

El femicidio de María Teresa fue descubierto el martes 26 de octubre del 2021 en Turrialba. Foto: Cortesía

Pruebas siquiátricas

Kattia contó que López permanece detenido en máxima seguridad de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y señaló que un tema que la preocupa es que le informaron que el sospechoso estaría alegando que tiene una enfermedad mental.

“Aparentemente, el abogado defensor del sujeto este apeló para que se le hagan pruebas siquiátricas, pues ahora dice que él (López) no estaba bien de la cabeza y que no sabía lo que hacía, entonces estamos esperando que resuelvan para ver cuándo habría una audiencia.

“El fiscal dice que esa situación no va a ser un problema, porque de igual forma el sujeto este tendría que cumplir una condena en un centro para personas con enfermedades mentales”, explicó Sancho.

[ Mujer dice que exreo sospechoso de matar a su pareja es el mismo que asesinó a su hermano ]

Otro tema que causa preocupación en la familia, especialmente en la mamá de María Teresa, es que ellos sienten que casi no hay avances del caso, pues hasta el momento no han recibido ningún informe.

Ante esta situación, La Teja consultó al Ministerio Público y esta fue su respuesta.

“La Fiscalía de Turrialba indicó que el caso de su interés avanza en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Actualmente, el imputado permanece cumpliendo prisión preventiva”.

López Cuadra fue detenido un día después de que se encontró el cuerpo de María Teresa. Foto: Keyna Calderón/archivo.

La recuerdan en todo momento

No hay ni un solo momento en el que Kattia no piense en su hermana, incluso entre risas contó que una de las cosas que más extraña de ella son las discusiones que tenían, las cuales siempre terminaban bien.

“Nos hace falta en todo momento, es muy cierto lo que dicen de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

“Ella es recuerdo continuo y constante, no vamos a decir que solo en la hora del desayuno o en el almuerzo, pues realmente apenas uno abre los ojos lo primero que hace es pensar en ella”, añadió.

Kattia también contó que ella conoció a López y que este nunca se mostró como una persona agresiva, por lo que para ellos fue toda una sorpresa lo que ocurrió.

“Sinceramente uno nunca termina de conocer a las personas, a veces entre más cerca las tiene, menos las conoce.

“Yo lo conocí, pero nunca conocí ese lado oscuro que tenía. Ahora que pasó esto me di cuenta de muchas cosas, prácticamente era como estar durmiendo con el enemigo”.

Sancho y toda su familia tienen muy claro que no hay nada en este mundo que les devuelva a María Teresa, por lo que el único consuelo que buscan es que el sospechoso de su muerte reciba el castigo más grande posible.

“Todas las mujeres merecemos vivir libres y tranquilas, pero sinceramente mi hermana no se merecía algo así, ella era buena hija, hermana y amiga, él merece su buen castigo, porque ella fue buena con él y al final le pagó demasiado mal”.