Mujer dice que exreo sospechoso de matar a su pareja es el mismo que asesinó a su hermano

Finela Ramírez aseguró que el nicaragüense de apellidos López Cuadra, sospechoso de matar a la costarricense María Teresa Sancho Luna, en Turrialba, sería el mismo que asesinó a su hermano Bismarck Salatiel Ramírez Rivera, de 23 años, hace seis años en Nicaragua.

“Sí, es él, solo que ahora está más gordo”, dijo Ramírez luego de observa la foto de López que el OIJ difundió

en redes sociales el pasado martes.

El extranjero fue capturado este miércoles en El Recreo de Turrialba, luego de que la tarde del martes se descubriera que Sancho, quien era pareja sentimental de él, fue asesinada dentro la casa que ambos alquilaban en La Cecilia de Turrialba.

El OIJ tenía a López en la mira debido a que varios vecinos contaron que la tarde del martes lo vieron salir de la casa, en la que vivía con Sancho, cargando varias bolsas y luego se fue solo en un taxi, lo que les pareció sospechoso.

De momento el sospechoso se encuentra a las órdenes del Ministerio Público a la espera de que se realice una audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra.

Noticia de captura

Finela se enteró de la captura de López el mismo miércoles porque ella creó un perfil de Facebook llamado Justicia para Biscmarck” --para que el asesinato de su hermano no quede impune-- y le comenzaron a mandar mensajes con la información.

“Pues es triste, porque tuvo que matar a alguien más para que lo lograran agarrar”, le dijo Finela a La Teja.

Ramírez contó que el homicidio de su hermano ocurrió el martes 4 de agosto del 2015 en la comunidad de El Chagüe, del municipio de León, en el occidente de Nicaragua.

El cuerpo de Bismarck fue hallado en el fondo de un pozo seco de 40 metros de profundidad.

Según Finela, el principal sospechoso del homicidio de su hermano es López, quien es sobrino de la joven que era novia de Bismarck en el momento de su muerte.

Ramírez añadió que el López tenía pocos días de haber regresado a Nicaragua --de Costa Rica-- cuando todo sucedió.

“Según fuentes él mató a mi hermano simplemente porque le caía mal. Mi hermano nunca había tenido problemas con nadie”.

Bismarck Ramírez tenía 23 años cuando fue asesinado. Foto cortesía. Bismarck Ramírez tenía 23 años cuando fue asesinado. Foto cortesía.

Atacado mientras dormía

Ramírez contó que el día del crimen Bismarck salió muy temprano de la casa porque iba con su novia a una finca de los papás de ella.

“Allá él se durmió en una hamaca y al parecer fue cuando el asesino lo golpeó por detrás y lo estranguló. ya muerto lo tiró dentro del pozo en el que lo encontraron.

“De ahí él (López) se robó la moto de la tía de él y de pasó se robó unos chanchos que tenían en un corral”, contó Finela.

Desde ese día no volvieron a saber nada sobre López Cuadra, lo único que se decía es que había cruzado ilegalmente hacia Costa Rica para huir de las autoridades de su país.

En el 2016 López fue encarcelado ocho años en el Centro Nacional de Atención Específica (antigua máxima seguridad de La Reforma), en San Rafael de Alajuela, por los delitos de homicidio simple, tentativa de homicidio y amenazas. Hasta el momento se desconoce el caso por el cual fue sentenciado.

Dentro de esto pozo encontraron el cuerpo de Bismarck en agosto del 2015. Foto tomada de 100% Noticias de Nicaragua. Dentro de esto pozo encontraron el cuerpo de Bismarck en agosto del 2015. Foto tomada de 100% Noticias de Nicaragua.

Pero, si a López aún le quedaban tres años de prisión, ¿cómo estaba libre?

El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela le confirmó a La Teja que a López se le modificó la pena y por eso salió el 2 de setiembre de este año.

Como se trataba de un extranjero ilegal fue puesto a las órdenes de Migración, que lo deportó el 4 de setiembre y además le dictó un impedimento de entrada, el cual López irrespetó.

No se rendirán

Tras enterarse de la noticia, Finela y su familia se presentaron ante el Ministerio Público de Nicaragua para brindar la información sobre la captura de López en Costa Rica.

“Hoy fuimos a la Fiscalía con la información de la captura de él y no hacen nada, la fiscal no estaba y no le toman importancia a nuestro caso. Acá hay muchas trabas, la Policía no sirve”.

Ramírez fue clara al decir que insistirán por todos los medios posibles para que López también sea juzgado por el caso de su hermano, pues toda su familia merece que se haga justicia por ese atroz crimen.