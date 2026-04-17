Mamá logró justicia para su hija tras graves hechos cometidos por alguien de confianza

Un hombre de apellidos Oporta Sanarrucia fue sentenciado a 39 años de prisión, luego de que la Fiscalía Adjunta de San Ramón demostrara su responsabilidad en tres delitos de violación en perjuicio de su hijastra.

La condena fue dictada el 16 de abril por el Tribunal Penal de San Ramón, tras valorar las pruebas presentadas durante el juicio.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre el 2023 y marzo del 2024, en la vivienda donde el imputado convivía con la menor y la madre de esta, en San Ramón.

Para ese momento, la víctima tenía entre 11 y 12 años, según se logró acreditar en el proceso judicial.

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La niña fue víctima de la maldad cuando tenía entre 11 años y 12 años. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro)

La investigación evidenció que el imputado se aprovechó de la cercanía y confianza con la menor, así como de los momentos en que se encontraba a solas con ella, para cometer las agresiones.

Denuncia tras terminar la relación

Fue en junio del 2024, cuando la relación entre el acusado y la madre de la víctima ya había finalizado, que la mujer se enteró de lo ocurrido.

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De inmediato, interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, lo que permitió iniciar el proceso judicial que culminó con la condena.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado deberá continuar cumpliendo prisión preventiva.

El caso representa un nuevo llamado sobre la importancia de la denuncia y la protección de personas menores de edad ante situaciones de violencia.