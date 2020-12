“Sé que a mi hijo lo enviaron al hospital de Guápiles, luego al San Vicente de Paúl en Heredia y por la gravedad al México. Él no ha reaccionado, pero tengo la fe de que lo hará. Los médico nos dicen que lo operaron de las piernas y que no volverá a caminar, pero para Dios no hay imposibles”, contó esta madre.