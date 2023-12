Mamá por fin pudo despedirse de hija que asesinaron hace nueve meses

El cuerpo de Alina fue encontrado en una estructura abandonada que una vez funcionó como bar. Foto Facebook.

Doña Cinthia Salas tuvo que esperar aproximadamente nueve meses para finalmente despedirse de su amada hija, Alina Viales Salas, de 26 años, quien fue víctima de un terrible homicidio ocurrido en febrero de este año en Liberia, Guanacaste.

Salas contó que hace poco soñó con su hija y aunque se trató de un sueño muy bonito, al final quedó con un sentimiento de tristeza, pues también la hizo recordar que nunca más podrá estar junto a Alina.

En ese sueño, el reencuentro entre madre e hija se dio en una especie de campo de béisbol, cuando doña Cinthia, quien estaba junto a un sobrino, vio a una joven a la distancia que alzaba su mano para saludarla.

“Luego vi cuando ella venía en carrera hacia donde estaba yo, ahí la reconocí, cuando se iba acercando. Yo sentía temor, porque sabía que ella ya no estaba con nosotros. Lentamente, se acercó a mí y me agarró las manos, luego me dijo: ‘Tranquila, solo vengo a despedirme’, y ahí terminó el sueño”, contó Salas.

LEA MÁS: Esposos que murieron en terrible accidente estaban ilusionados con preparar fiesta para su hijita

Alina fue hallada sin vida el lunes 20 de febrero anterior, a las 2:12 de la tarde; sin embargo, la autopsia determinó que su homicidio ocurrió un día antes. Un golpe en la cabeza le quitó la vida. A ella la dejaron desnuda y fue encontrada por un grupo de hombres que se acercaron a las ruinas de un antiguo bar en Liberia.

Al momento de su muerte, Alina estaba terminando la carrera de Gestión Empresarial de Turismo Sostenible, la cual llevaba en la Universidad Nacional (UNA) en el campus de Liberia.

Último que la vio

Fernando Francisco Rivera Espinoza habría la última persona que vio a Alina con vida. Foto OIJ.

Doña Cinthia también contó que las autoridades buscan a un hombre que, al parecer, habría sido la última persona que vio a Alina con vida, por lo que investigan si este tendría alguna relación con el homicidio.

Salas comentó a este medio que, según información que le brindó la fiscal que lleva el caso, se trata de un nicaragüense identificado como Fernando Francisco Rivera Espinoza, quien es conocido como “Chibolo”.

“Pruebas hay muchas, pero usted sabe que nadie es culpable hasta que se demuestre en un juicio. Todo eso está en el expediente, todas las pruebas y todo confirma que él habría sido la última persona que la vio con vida”.

LEA MÁS: Prestamista tuvo un romántico gesto con su esposa poco antes de ser asesinado

La mamá de Alina dijo que hasta donde ella sabe, su hija no conocía a Rivera, pero posiblemente este sí la conocía a ella. En cuanto al crimen, doña Cinthia dijo que en el OIJ le han dicho que este se habría dado por casualidad, es decir, la persona responsable se habría encontrado con la joven y decidió atacarla.

“Ese tipo trabajó aquí en una quesera en San Roque de Liberia, él trabajó ahí y nosotros llegábamos a comprar queso, me imagino que él sí nos conocía a todas. Yo no lo recuerdo, pero mi hermana sí, ella cuando vio la foto se acordó de él”.

La señora dijo que Chibolo está ligado con el caso, debido a que este fue visto cerca de su hija la noche en la que fue asesinada, según Salas, esto quedó registrado en cámaras y por versiones de testigos.

“En los videos se ve donde ellos caminan hacia ese lugar, pero las cámaras no abarcan todo, se ve como que él iba detrás de ella”.

La joven fue asesinada en febrero de este año en Liberia. Foto tomada de Facebook.

En cuanto a este sujeto, Salas dijo que lo último que le informó el OIJ es que le perdieron el rastro en La Cruz de Guanacaste, por lo que necesitan ayuda de la ciudadanía para ubicarlo.

“Hay algo en mi corazón que me dice que él está acá en el país, porque tenía muchísimos años de vivir en Costa Rica”.

Fin de año muy triste

Con las celebraciones de Navidad y fin de año a la vuelta de la esquina, doña Cinthia dijo que el sentimiento de alegría que siempre ha caracterizado esta época fue sustituido por una tristeza que no se puede quitar, pues será la primera vez que su hija no estará junto a ella en estas fechas.

“Ya han pasado nueve meses desde su muerte, ha sido muy duro, como familia nos va a hacer mucha falta, Alina era muy cariñosa con nosotros, nos está haciendo demasiada falta”, contó.

Doña Cinthia dijo que ella se esfuerza por seguir adelante pese al enorme dolor que siente, pero en el fondo sabe que ella hubiera querido que continuara con su vida.

“Tengo mis altas y mis bajas, hay días en los que no quiero levantarme de la cama y me la paso llorando por ella”.