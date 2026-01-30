Sucesos

Mañana sangrienta enluta a familia de conductor asesinado en Santa Cruz de Guanacaste

Ataque armado ocurrió al amanecer en Diriá de Santa Cruz, mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo

Por Alejandra Morales

Una violenta mañana llenó de luto a una familia, ya que un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en Diriá de Santa Cruz, en Guanacaste.

El ataque ocurrió a eso de las 6:10 a. m. de este viernes 30 de enero, cuando la Cruz Roja Costarricense fue alertada sobre un hombre herido por arma de fuego dentro de un automóvil.

“Hombre adulto herido por arma de fuego, con impactos en el cuello y el pecho, se aborda sin signos vitales”, indicaron desde la oficina de prensa de la Cruz Roja.

El ataque armado ocurrió al amanecer en Diriá de Santa Cruz, mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo.

La víctima quedó sin vida en el asiento del conductor de un vehículo color azul. A simple vista, en la carrocería del automóvil no se observaron impactos de bala, por lo que las autoridades investigan si los responsables se acercaron hasta la ventana del conductor para perpetrar el despiadado ataque.

Agentes del OIJ asumieron la investigación para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este homicidio, que vuelve a teñir de violencia la zona de Santa Cruz.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

