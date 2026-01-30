Mañana sangrienta enluta a familia de conductor asesinado en Santa Cruz de Guanacaste

Una violenta mañana llenó de luto a una familia, ya que un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en Diriá de Santa Cruz, en Guanacaste.

El ataque ocurrió a eso de las 6:10 a. m. de este viernes 30 de enero, cuando la Cruz Roja Costarricense fue alertada sobre un hombre herido por arma de fuego dentro de un automóvil.

“Hombre adulto herido por arma de fuego, con impactos en el cuello y el pecho, se aborda sin signos vitales”, indicaron desde la oficina de prensa de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Doble homicidio en balacera en San Sebastián: un hombre intentó huir, pero no lo logró

El ataque armado ocurrió al amanecer en Diriá de Santa Cruz, mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo.

La víctima quedó sin vida en el asiento del conductor de un vehículo color azul. A simple vista, en la carrocería del automóvil no se observaron impactos de bala, por lo que las autoridades investigan si los responsables se acercaron hasta la ventana del conductor para perpetrar el despiadado ataque.

LEA MÁS: Fiscal expone la escalofriante forma y las herramientas que habría usado sospechoso para desaparecer el cuerpo de su pareja

Agentes del OIJ asumieron la investigación para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este homicidio, que vuelve a teñir de violencia la zona de Santa Cruz.