Marino Protti sobre terremoto en Osa: “No es que ojalá no ocurra, es que tiene que ocurrir”

El sismólogo Marino Protti es uno de los principales científicos que le ha venido dando seguimiento al eventual terremoto en la Península de Osa. Fotos: Mayela López El sismólogo Marino Protti es uno de los principales científicos que le ha venido dando seguimiento al eventual terremoto en la Península de Osa. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Los sismos ocurridos cerca de Punta Burica en las últimas semanas de julio le recordaron a muchos que la Península de Osa espera un terremoto, aparentemente, en poco tiempo.

Aunque los últimos meneones no están relacionados con el terremoto que vendrá --según expertos ocurre cada 40 años--, fueron un buen recordatorio para que las autoridades y los habitantes de la zona sur se preparen para lo que pueda ocurrir.

Este lunes 1 de agosto hubo otro sismo sentido en el sur del país, a las 5:35 a. m. al sur de la península Burica, de 4.5 grados; esta zona es catalogada como débil, porque la falla se rompió y seguirá con más réplicas luego de los temblores fuertes que ocurrieron el sábado 17 de julio y el miércoles 21 de julio.

Marino Protti, sismólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), recordó que este 2021 se cumplieron 38 años del último terremoto ocurrido en la Península de Osa (abril de 1983), por lo que, según sus cálculos, un nuevo bombazo tendría que ocurrir en esa zona en los próximos años.

“No es que ojalá no ocurra, es que definitivamente tiene que ocurrir, no podemos decir cuándo, no tenemos capacidad para decir eso, pero sí podemos anticipar la zona de ruptura y el tamaño del sismo.

“Cada ciclo es muy variable, pero lo que se ha venido presentado en el pasado es que ocurra cada 40 años, no exactos, pues puede haber un margen de cinco años más”, detalló.

Según Protti, ese terremoto ocurriría como producto de los movimientos de subducción (cuando una placa tectónica se mete debajo de otra) entre las placas Coco y Panamá.

El sismo de magnitud 6,8 ocurrido cerca de Punta Burica el pasado 11 de julio hizo que muchos se acordaran del pronóstico del terremoto en Osa. Foto cortesía. El sismo de magnitud 6,8 ocurrido cerca de Punta Burica el pasado 11 de julio hizo que muchos se acordaran del pronóstico del terremoto en Osa. Foto cortesía.

“Son procesos naturales, las placas se están moviendo, no se han detenido ni se detendrán, nosotros seguimos monitoreando porque las placas se acoplan en una falla y eventualmente esa falla tiene que producir una ruptura para que se restablezca un equilibrio”, enfatizó.

Prepararse más que asustarse

Este pronóstico de un inevitable terremoto con magnitudes entre los 7,2 y 7,4 grados puede pararle la peluca a cualquier, sin embargo, Protti señaló que las personas deben entender que se trata de un proceso natural y lo que mejor que se puede hacer es prepararse.

“La preparación es algo de todo el país y de todo momento. Cuando anticipamos el terremoto de Nicoya (ocurrido en setiembre del 2012 y con una magnitud de 7,6 grados) hubo una preparación, hubo una acción de parte de la Comisión Nacional de Emergencia junto con la cooperación japonesa de preparar a la población en esa zona, el código de construcción se mejoró para que pudieran soportar sismos de la magnitud que se esperaba.

“Esas mismas acciones se pueden hacer y se están haciendo en la zona sur. Si no lo he visto (esas acciones) no es porque no esté ocurriendo, sino porque no es parte del trabajo de nosotros, porque como Ovsicori nuestra función es monitorear y hacer la investigación al respecto, la preparación de la población le corresponde a la Comisión Nacional de Emergencias”, dijo Protti.

La CNE creó la app Simulacro CR para que todas las personas puedan participar en el simulacro del próximo 11 de agosto. Foto: CNE La CNE creó la app Simulacro CR para que todas las personas puedan participar en el simulacro del próximo 11 de agosto. Foto: CNE

En cuanto al terremoto que ocurrirá en la Península de Osa, Protti dijo que este sería muy similar al del sábado 2 de abril de 1983, por lo que es posible que las zonas afectadas por aquel socollón vuelvan a sufrir daños.

Pero también destacó que si las personas han seguido las recomendaciones que se han venido dando desde hace muchos años, es posible que los daños sean menos que en aquel momento.

Simulacro por terremoto en Osa

El 11 de agosto la CNE realizará el tercer Simulacro Nacional de Evacuación por Sismos y, curiosamente, en este se simulará el mencionado terremoto que se espera para la Península de Osa.

La particularidad de este simulacro es que será nocturno, por lo que dará inicio a las 7 p. m.. La hora es para que las personas sean conscientes de que el socollón se puede venir en cualquier momento, por lo que siempre hay que estar preparado.

La CNE lanzó la app Sismo CR (disponible para sistema operativo iOS y Android) para que los participantes reciban una notificación sobre el terremoto ficticio y luego colaboren con información y datos de cómo les fue en las evacuaciones.

Debido a la pandemia de covid-19, las autoridades pidieron que las evacuaciones se realicen cumpliendo con todas las normas del caso, como el uso de mascarilla y el distanciamiento.